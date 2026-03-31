Enviado por la PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, inauguró un Centro Integral de Acceso a Justicia en Boca Chica. Este lo integran una Fiscalía Especial, una Unidad de Atención a la Violencia de Género e Intrafamiliar, una Fiscalía Especial para Niños, Niñas y Adolescentes y un Centro de Mediación Comunitaria.

Reynoso exhortó a la población de Boca Chica a cuidar como suya la Fiscalía Especial para la Trata de Personas y Explotación Sexual Comercial, que busca fortalecer el combate a los delitos, la convivencia pacífica y la protección de la niñez y la adolescencia en ese municipio del litoral de la provincia Santo Domingo.

“Que se escuche claro y fuerte desde esta hermosa costa: no queremos un turismo que venga a dañar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Eso no es turismo, es el crimen disfrazado de turista, y en esta gestión ese crimen no tiene espacio”, dijo Reynoso al encabezar el acto de inauguración, en el que participó la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz; y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.

En el acto también estuvieron presentes la gobernadora de Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyva, y el fiscal de Santo Domingo Este, Milciades Guzmán.

Asimismo, participaron el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, y Francisco Berroa, procurador de corte de Santo Domingo. También estuvieron Ana Andrea Villa Camacho y Olga Diná Llaverías, responsables de las unidades de Violencia contra la Mujer y de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, respectivamente, además de autoridades locales y representantes de diversos sectores de la comunidad de Boca Chica. La obra fue bendecida por el sacerdote Elvi José Restituyo, de la parroquia San Rafael Arcángel.

En sus palabras, la procuradora se dirigió a la comunidad de Boca Chica: “Esta fiscalía es de ustedes y para ustedes”, dijo. “Cuídenla, pero, sobre todo, sean los principales fiscalizadores de nuestro desempeño. Exijan de nosotros la excelencia, porque es lo que ustedes merecen”, indicó.

“A partir de hoy verán en las calles de Boca Chica un nuevo modelo de patrullaje que solo busca garantizarle la tranquilidad a cada rincón de este municipio. Que nadie se crea que está por encima de la ley”, dijo. “Con nosotros nadie está ‘pegado’; nadie tiene un amigo que le pueda resolver”, añadió.

“Si usted —prosiguió— es un ciudadano ejemplar, no tiene de qué preocuparse, pero si usted es un criminal, hoy debería estar muy preocupado, porque desde el Ministerio Público tenemos la firme decisión de invertir todos los recursos que sean necesarios para garantizar que Boca Chica no solo sea un modelo de turismo, sino un modelo de seguridad y convivencia pacífica”.

Recordó su convicción de que el Ministerio Público debe ser, ante todo, humano. “Hemos diseñado una política de gestión en la que la persona no es un número de expediente, sino el eje, el centro y la razón de ser de cada una de nuestras acciones”.

Reynoso señaló que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de actuar cuando el delito rompe el contrato social y la promesa de vivir en paz. “Es nuestra misión constitucional restaurar ese orden, no con frialdad, sino con la calidez de una justicia que protege y dignifica”, indicó.

Resaltó que, con esta unidad, el Ministerio Público pone al servicio de la población de Boca Chica y sus miles de visitantes la Unidad de Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual, así como la Fiscalía Especial para Niños, Niñas y Adolescentes, “porque la protección de los más vulnerables es una de nuestras más altas prioridades”.

Destacó: “Hemos cuidado cada detalle. Estas instalaciones son únicas y estandarizadas a nivel nacional: funcionales, dignas y, por primera vez, diseñadas con total accesibilidad para personas con discapacidad. Porque el acceso a la justicia debe ser universal o no es acceso”.

Reynoso exhortó a fiscales, técnicos, administrativos y a miembros de distintas agencias de seguridad e investigación del Estado a ofrecer un buen servicio. “Les hablo al corazón: sirvan con calidad, con transparencia, eficiencia, pero, sobre todo, con honor”, dijo, tras indicar que “las paredes, por bonitas y modernas que sean, no sirven de nada sin las personas, sin el alma de quienes van a brindar el servicio”.

“Recuerden que en sus manos descansa, muchas veces, la vida de un ser humano, la calidad de vida de esa persona o el derecho legítimo de recuperar sus bienes sustraídos. Ustedes son garantes frente al ciudadano. No se vean como simples empleados ni como funcionarios; véanse como lo que son: servidores públicos que deben ser un modelo de persona”, expresó.

Agradeció a Faride Raful y a la Fuerza de Tarea. “Gracias a este compromiso, hoy también consolidamos el patrullaje mixto. A partir de hoy verán en las calles de Boca Chica un nuevo modelo de patrullaje que solo busca garantizar la tranquilidad en cada rincón de este municipio. Que nadie se crea que está por encima de la ley”, indicó.

También agradeció a los equipos de Ingeniería de la Procuraduría, la Dirección Administrativa y Financiera, la Dirección de Gestión Humana, Planificación y Tecnología, así como a la Fiscalía de Santo Domingo Este, que también se involucró junto a las áreas de trata y niñez, y a la Dirección contra la Violencia del Ministerio Público. “Este es un trabajo de equipo, un trabajo de todos y todas en beneficio de la sociedad”, manifestó.

La procuradora destacó que el desafío no termina hoy, sino que apenas empieza. “Suelo seguir el desempeño de la fiscalía comunitaria en el día a día”, dijo.

“Los servidores públicos no nos validamos con un discurso; nos validamos cada día. El director de Persecución, el magistrado Wilson Camacho, también es corresponsable de seguir el buen desempeño. Sé que lo harán muy bien; tengo plena confianza en el equipo”, declaró.

“Que este centro de acceso integral a la justicia sea el recordatorio permanente de que el contrato social no es papel mojado ni una promesa rota, sino un compromiso vivo. Porque una justicia que no llega a los pies del ciudadano no es justicia; es simplemente una distancia insalvable entre el Estado y su gente”, concluyó.

Igualmente, agregó: “En el Ministerio Público tenemos muy clara nuestra misión constitucional de proteger a los ciudadanos y ser garantes del Estado de derecho; es algo por lo que trabajamos, por lo general, más de 17 horas cada día”.

“Decidimos ser servidores públicos. En cada acción o misión está nuestro trabajo. Nunca olviden que un ‘vuelva mañana’, ‘lo firmo después’ o ‘ejecutemos esa orden la próxima semana’ puede convertirse en una sentencia de muerte. Nosotros siempre tenemos que ser un símbolo y una garantía de la vida”, añadió.