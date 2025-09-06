Puerto Rico y República Dominicana unen esfuerzos para impulsar las bodas de destino a través de la moda

Por Henry Coradin

San Juan, Puerto Rico- En un esfuerzo histórico de colaboración entre dos potencias creativas del Caribe, Puerto Rico y República Dominicana anuncian una alianza estratégica para posicionar ambos destinos como referentes en la industria de bodas a nivel internacional, utilizando la moda como eje principal.

La iniciativa presentada en el Hotel Olive en Condado Puerto Rico cuenta con el respaldo de Sócrates McKinney, director de la exitosa plataforma RD Bridal Week y de Puerto Rico Carlos Bermúdez, presidente de la plataforma más importante del Caribe, San Juan Moda, quienes destacan la importancia de la integración cultural, económica y creativa de ambas islas para fortalecer sus industrias y atraer al turismo de lujo.

«Desde hace muchos años las industrias de la moda de ambos países han estado fratenalmente unidas, gracias a la alianza de nuestras plataformas. Hoy es una ocasión especial para reafirmar nuestra unión y además, contribuir al impulso de las bodas multidestino entre República Dominicana y Puerto Rico», dijo Sócrates McKinney.

Mientras que Carlos Bermúdez de San Juan Moda destacó que, la alianza reafirma el compromiso no solo con la moda sino con Puerto Rico como destino turístico de moda y bodas. “Esta alianza entre República Dominicana y Puerto Rico representa un paso histórico para posicionar el Caribe como un referente mundial en la industria de bodas. Desde San Juan Moda celebramos esta unión que combina creatividad, talento y el encanto de nuestros destinos, ofreciendo experiencias únicas que trascienden la moda y se convierten en memorias para toda la vida.”

Como parte de esta colaboración, los días 12, 13 y 14 de septiembre se celebrará la primera presentación en República Dominicana, en el marco del 25 aniversario del RD Bridal Week, teniendo como sede el Hotel Kimpton Las Mercedes, donde participarán reconocidos talentos puertorriqueños como Ecliptica, José Raúl y Leonardo Fifth Ave, compartiendo escenario con los destacados diseñadores dominicanos.

La edición de Puerto Rico se llevará a cabo el 22 de septiembre en el Antiguo Casino del Viejo San Juan, un escenario emblemático que enmarca la elegancia y el encanto histórico de la ciudad. En esta ocasión, se contará con la participación del aclamado diseñador dominicano José Jhan y de los puertorriqueños David Antonio y Natalie Kriado, fortaleciendo así el intercambio creativo entre ambos destinos.

El evento en San Juan también reunirá a decoradores, chefs y personalidades de la industria de la moda, en una experiencia integral coordinada por la reconocida experta en bodas Rosalina Torres, quien aportará su visión para resaltar la sofisticación y el atractivo de Puerto Rico y República Dominicana como destinos ideales para bodas de ensueño.

Esta unión entre RD Bridal Week y San Juan Moda busca resaltar la riqueza cultural, el talento caribeño y la capacidad de ambas islas para convertirse en escenarios de clase mundial para la celebración de bodas, complementando la oferta turística con la excelencia de sus diseñadores y creativos.

Durante la actividad estuvieron presentes Jaime Montilla, Director de Estrategia Ministerio de Turismo RD, Aida Virginia Martínez, Directora Oficina de Promoción Turística RD en Puerto Rico.

Estela Coiscou, Directora Comercial del Kimpton Las Mercedes y Ada Mabel Rivera principal oficial de ventas y mercadeo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, entre otros.