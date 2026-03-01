Putin: El asesinato de Jameneí es una «violación cínica de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional»

RT.-El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha expresado sus condolencias a su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, por la muerte del líder supremo de la nación persa, el ayatolá Alí Jameneí, que falleció este sábado cumpliendo sus funciones en su oficina en medio de la agresión israelí-estadounidense.

El mandatario ruso transmitió palabras de sincero pésame y apoyo a los familiares y seres queridos del ayatolá asesinado, así como al Gobierno y a todo el pueblo de Irán.

En este contexto, subrayó que en su país el ayatolá Alí Jameneí será recordado como «una destacada figura política que hizo una enorme contribución al desarrollo de las relaciones» entre Moscú y Teherán.

En su mensaje, Putin tachó el asesinato del líder supremo del país persa de «cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional».

El Ministerio de Defensa israelí anunció el sábado de madrugada el lanzamiento de un ataque «preventivo» contra la República Islámica de Irán para «eliminar las amenazas al Estado de Israel».

Más tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que las fuerzas de Washington se habían unido a la agresión contra el país persa.

Durante la ofensiva estadounidense-israelí, murió el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí.

En respuesta a la agresión no provocada, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.