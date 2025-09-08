Rafael Fiquito Vásquez encabeza encuentro con dirigentes del Movimiento Electoral Peñagomista en Barahona.

Fuente externa

Con la participación de dirigentes del Movimiento Electoral Peñagomista ((MEP) de diferentes municipios de la Provincia de Barahona, fue realizado un encuentro de evaluación de los trabajos de esa institución política.

El encuentro que se realizó en una plaza privada, fue encabezada por el Coordinador Nacional de dicho movimiento Rafael Fiquito Vásquez, quien instó a los participantes, a trabajar en esa provincia sueña apegado a las enseñanzas del Dr. José Francisco Peña Gómez de vinculacion con los sectores más necesitados de la población.

La actividad del Movimiento Peñagomista que coordina Enmauel Escalante Peña en la Provincia de Barahona, reunió a dirigentes de los municipios de Polo, Paraíso Villa Central, Cabral, Los blancos, Enriquillo, Cachón, quienes informaron del trabajo que realizan de cara al fortalecimiento de la organización.

La actividad política contó con la visita de la gobernadora provincial Lic. Oneida Feliz Medina, la salutación de Edgar Feliz director de los Comedores Económicos del Estado Dominicano y alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), también participaron los dirigentes del MEP de la provincia de Barahona, Ámbar Batista Moreta, el ex Regidor Juan B. Fermin, los excandidatos a regidor Raffy Feliz y Hércules Urbaez entre otros.

Fiquito Vásquez pidió a los presentes en el encuentro del MEP trabajar incansablemente por la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader quien ha puesto sus ojos en el sur de la república, y en el aspecto vial ha construido importantes obras como la Circunvalación de Baní, de azua y el gran aporte en materia turística a Pedernales, para llevar mejor condición de vida a los ciudadanos de esa parte del país.

El Coordinador Nacional del Movimiento Electoral Peñagomista estaba acompañado de una comisión de la Dirección Nacional Ejecutiva integrada por el ex diputado Ramón Tito Ramirez, la Lic. Maritza Espinosa, el lic. Joel de la Rosa y el dirigente juvenil Otto Vásquez.