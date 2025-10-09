Raquel Peña reafirma respaldo del Gobierno a los clubes deportivos

La vicepresidenta destacó los RD$2,000 millones que serán destinados a la construcción y mejora de espacios deportivos en beneficio de las comunidades.

Fuente externa

Santo Domingo, RD.– Raquel Peña, vicepresidenta de la República, encabezó este jueves junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, el acto de celebración del Día Nacional de los Clubes, donde participaron dirigentes, clubistas y deportistas de todo el país.

“Es un gran honor poder acompañarles en esta fecha que celebra el compromiso y la entrega de los clubes, que son el corazón de nuestras comunidades. A quien entra a un club deportivo, le cambia la vida. Es un mundo sano que va más allá de la práctica deportiva”, expresó Peña durante su intervención en el Salón Restauración del Ministerio de Defensa.

La vicepresidenta destacó la inversión de RD$2,000 millones que serán destinados a la construcción y rehabilitación de instalaciones deportivas en todo el territorio nacional, como parte del compromiso del Gobierno con el deporte, la juventud y la participación comunitaria.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, señaló los avances alcanzados durante su gestión y recordó que ya se han entregado 27 instalaciones deportivas en distintas provincias del país.

“Hemos asumido seriamente el compromiso de que el Día Nacional de los Clubes no sea un día más. Los clubes son el motor, el horno donde se forjan nuestros atletas. El año pasado, en este mismo escenario, anunciamos obras que hoy son una realidad, mientras otras ya han recibido el 20% de los fondos para su ejecución”, manifestó Cruz.

El funcionario informó además la aprobación de 25 nuevos techados multiusos y las reparaciones de los complejos deportivos de San Pedro de Macorís y La Vega, así como del estadio de béisbol de San Juan de la Maguana, obras financiadas con fondos incautados a personas condenadas y reinvertidos en beneficio de la juventud y el deporte.

Durante el acto fueron reconocidos los clubes Sameji (representado por Miguel Balaguer), Los Mina (Víctor Hansen y Pepe Jáquez), Los Laguneros de San Cristóbal (Francisco Presinal) y Mauricio Báez (José “Boyón” Domínguez).

El presidente de Fedoclubes, Roberto Ramírez, ofreció las palabras de apertura, agradeciendo la presencia de Raquel Peña y el respaldo del Gobierno a la conmemoración. “Es un orgullo que la vicepresidenta Raquel Peña comparta con nosotros este día tan especial”, expresó, recordando además el 45.º aniversario del asesinato de los cinco jóvenes del Club Héctor J. Díaz, conocidos como los cinco mártires.

También intervinieron el director de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz, quien valoró el esfuerzo de los gestores clubísticos, y Luisín Mejía, miembro del Comité Olímpico Internacional, quien destacó que el Gobierno haya incluido a los clubes en su agenda nacional de desarrollo deportivo.

El evento contó con la participación de exatletas y medallistas olímpicos como Félix Díaz, Gabriel Mercedes, Luisito Pie y Milagros Cabral, ex capitana de las Reinas del Caribe.

Al finalizar la actividad, Raquel Peña afirmó que “los clubes son el corazón social del deporte dominicano. Donde hay un club activo, hay comunidad y hay esperanza. Seguiremos apoyando cada espacio deportivo que impulse el talento y fortalezca el sentido de país”.