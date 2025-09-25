Realizan II Simposio Iberoamericano de Comunicación con visión sobre temas de crisis

La periodista hondureña y pionera de la televisión hispana en EE. UU. Neida Sandoval fue la conferencista internacional invitada para la clausura.

Fuente externa

Santo Domingo, Rep. Dom. . El ‘II Simposio Iberoamericano de Comunicación: ¡Crisis a la vista! En tres esferas de la comunicación’ fue celebrado con gran éxito y la participación de destacados conferencistas y expositores, concluyendo con la conferencia magistral “Comunicación 360°: Alinear para ganar”, dictada por Neida Sandoval, periodista con gran influencia en los medios hispanos y productora con más de cuatro décadas de trayectoria en televisión, radio y plataformas digitales.

La actividad organizada por Marta Quéliz, presidente de Fábrica De Contenidos, y Saraida De Marchena, presidente de Markatel Comunicaciones, a través de la plataforma ‘Nuevas Tendencias de Comunicación’, se convirtió en un foro de análisis y actualización de conocimientos para la gran audiencia profesional multidisciplinaria asistente, donde se ofrecieron espacios prácticos y de simulación de casos, enfocándose en cómo decisiones inadecuadas pueden amplificar una crisis o, por el contrario, convertirse en oportunidades de comunicación.

Las organizadoras destacaron: “Esta jornada de capacitación contribuye a fortalecer las competencias de líderes de instituciones públicas y privadas para enfrentar con visión estratégica los retos de la comunicación contemporánea”.

El Simposio inició con la conferencia de Felipe Vallejos, moderada por Miralba Ruiz, en la que se planteó la importancia de saber “cómo y cuándo decir el qué” en escenarios políticos, corporativos y sociales.

Posteriormente, se desarrolló el workshop sobre comunicación de crisis impartido por Melvin Peña y Saraida De Marchena, con Ana MercyOtáñez como líder de mesa; continuando con la masterclasssobre crisis en plataformas digitales a cargo de Vielka Guzmán. Alf Álvarez estuvo como invitado especial.

Clausura con Neida Sandoval

Invitada de manera exclusiva y por primera vez en Santo Domingo, la cofundadora y presentadora del programa ‘Despierta América’ durante 25 años, Neida Sandoval, durante su ponencia planteó que, más allá de las herramientas digitales, el verdadero reto de la comunicación 360° es preservar la confianza pública, lo que exige mensajes claros, empatía genuina y credibilidad construida con coherencia.

“Ser una fuente confiable de información no es negociable. En un entorno saturado de noticias y contenidos, la credibilidad se convierte en el activo más valioso de un comunicador. Y aunque la tecnología nos brinda herramientas extraordinarias para amplificar nuestro alcance, lo que realmente sostiene la confianza pública es la esencia humana: la ética, la empatía y la claridad en el mensaje. La credibilidad se sostiene en la capacidad de transmitir mensajes precisos, oportunos y responsables”, subrayó Sandoval.

El ‘II Simposio Iberoamericano de Comunicación cuenta con el apoyo del Listín Diario, La Colonial, Hotel Embassy Suites by Hilton, Seguridad Integral, Comtrack, Banreservas, Grupo Maktub, Asociación Cibao, Caasd, Alcaldía del Distrito Nacional, Cemdoe, Casa Brugal, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Divano, doctor Manuel Torreira Cirugia Plástica, doctora Mabel Quéliz Cirujana Otorrino, Constructora Consisa, Constructora Peralta Quéliz, Surgicalnet, Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, Grabo Estilo, Anthuriana, Scotiabank, Amigo del Hogar, TravelNet, Arajet, Marisol Henriquez, Psicóloga Dalia Aguiló, Larimée Dominicana, Patricia Batista Makeup, Lendof, Prism PR, Yudelsi de Raben Floral and EventDesigner, Restaurant Larimar, WorldVoices y OutbackSteakhouse.