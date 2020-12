Regidores ASDE debatirán este miércoles sobre licitación para contratar “una empresa” que recoja la basura “en el municipio”

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 167,405 Fallecidos: 2,404 Recuperados: 129,306 Activos: 35,695

Por Robert Vargas

Todo parece que va encajando a la perfección ante los ojos de todos. El siguiente paso es la aprobación resolución por el Concejo de Regidores de una resolución que de apertura a una licitación pública para la contratación de “una Empresa” que se ocupe de la Recolección y Disposición Final de Desechos Sólidos “en el Municipio”.

Si ese es el “siguiente paso”, ¿Cuáles fueron los anteriores?

Todo comenzó con la acumulación de basura en distintas esquinas y calles. A este se le sumó la reclamación alti sonante de cierto grupo de regidores que se desgañitaban “denunciando” que el municipio Santo Domingo Este “está repleto de basura”.

Esos regidores parecían bastante “interesados” en denunciar a las compañías contratadas para realizar la recolección de la basura en las tres circunscripciones de Santo Domingo Este.

En las sesiones, literalmente, “pedían su cabeza”. Tanto “interés” en la “limpieza” del municipio no dejaba de llamar la atención de quienes conocen ciertos “manejos” en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Gritaron ¡Crisis de basura!, ¡Crisis de basura!

Pero, realmente, ¿Hay una crisis sanitaria en Santo Domingo Este derivada de la acumulación de basura en este municipio? Con tantos gritos en esa misma dirección, y los lamentos del alcalde, algo parece que no encaja muy bien en esta historia.

Los más mayorcitos, como yo, recordamos perfectamente lo que sucedió en lo que era la Zona Oriental, hoy Santo Domingo Este, durante la gestión de Jhonny Ventura en la Alcaldía del Distrito Nacional.

La pestilencia de la basura estaba por todas partes. Eran montañas de basura por aquí y por allá. Se trataba de una situación insoportable, que hacía temer una crisis sanitaria de grandes proporciones.

Lo sucedido con Jhonny Ventura no se parece ni de lejos a lo que ahora sucede con Manuel Jiménez al frente de la Alcaldía de SDE.

Más reciente, en el año 2006, tras perder las elecciones el entonces alcalde Domingo Batista, quien aspiraba a la reelección, por hechos y circunstancias que no voy a entrar en detalle en este momento, Santo Domingo Este “se reventó de basura”.

La gente no podía caminar por muchas avenidas, calles y aceras y los vehículos transitaban pasando por encima a la basura.

Era una situación de crisis real que amenazaba la salud de todos los habitantes de este municipio.

Toda la estructura que tenía instalada Domingo Batista para la recolección de la basura se fue a pique. El gobierno de la ciudad, literalmente, colapsó. Al alcalde lo dejaron solo hasta sus propios compañeros.

En esas circunstancias, el triunfante Juan De los Santos buscó la colaboración de empresarios amigos y recogió la basura en todo el municipio.

¿Puede decirse que existe en este momento una crisis de basura como la heredada por Juan De los Santos en el año 2006? De ninguna manera.

Algo parecido sucedió poco después de la muerte de Juancito. El dispositivo de rutas y frecuencia de la recogida de basura se desplomó en los pocos meses de gestión de Jeannette Medina y, al llegar Alfredo Martínez, este tuvo que emplearse a fondo para recoger la basura, acabó con la empresa municipal Limpia y procedió a contratar una nueva empresa.

¿Es en la actualidad la “crisis de basura” similar a las antes mencionada?

Quienes vivieron esas experiencias pueden decir si son similares o no. Yo, por mi parte, no veo ninguna similitud. Hay basura, pero la crisis no es como las que les mencioné líneas arriba.

Y entonces, ¿Qué puede haber detrás de todo esto?

Hace pocos días le comenté a un funcionario del ASDE, cuyo nombre me reservo, que, desde mi punto de vista se había creado una percepción de una abundancia de basura que no era tal con motivos no claros.

Le comenté que, cierto día, un periodista acucioso me solicitó que le dijera donde estaban las “montañas de basura” para ir a grabarlas y transmitir esas imágenes en el programa de televisión para el que trabaja.

Le dije que “hay cúmulos de basura en distintos lugares, pero la recogen; no con la celeridad que le gente quiere, pero la recogen”. No pude decirle donde estaban esas “montañas de basura”, como sí existían en los casos mencionados arriba.

Para entender lo que sucede, me fui algunos meses atrás, en diciembre del año 2019, cuando un grupo de regidores intentó sacar de juego a las empresas contratadas para recoger la basura en las tres circunscripciones de SDE y dar paso a una “licitación” que concluyera con que la “ganadora” sería una empresa colombiana.

Estaban tan interesados en esa “licitación” que el asunto llamó demasiado la atención y “todo se derrumbó”.

Aquello terminó hasta con amenazas de hacer a un regidor una “visita quirúrgica” por una presunta estafa por un dinero tomado y no devuelto.

No está claro cómo resolvieron ese lío.

Lo cierto es que, ahora, exactamente un año después, el mismo tema vuelve a colocarse en primer plano. Solo que ahora, se han creado las condiciones “subjetivas” necesarias para acabar con los contratos de las actuales empresas que recogen la basura y contratar, “¡a los colombianos!” mediante una “licitación” pública.

En esto andaría algunos de los actores del 2019 y otros estrenados este año.

Sean o no los “colombianos”s quienes ganen la “licitación”, el ganador tendrá que saber que deberá afrontar una situación con un Ayuntamiento que, hasta ahora, no parece que tenga suficiente dinero para cumplir con sus responsabilidades económicas.

Conocedores del negocio de la basura me comentan que si contrataran “una empresa” para recoger la basura “en todo el municipio”, esta debería tener no menos de 80 camiones compactadores y, para poder cumplir con lo pactado, el ASDE deberá pagar fielmente sus compromisos.

En todo esto, además, dado el fervor mostrado por algunos con este tema, no parece descabellado pensar que alguien podrían creer llegado el momento de ser favorecidos con algún tipo de “compensación”.

Y, después de todo, nadie debe olvidar que, en el negocio de la basura, lo que menos hiede es la basura.

También es bastante posible que más de un vecino de Santo Domingo Este hiciera de tonto útil en este tema que arroja millones y más millones de beneficio a quienes se involucran en ese negocio.