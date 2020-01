En el negocio de la basura, lo que menos hiede es… la basura

Por Robert Vargas

Quienes desconocen las interioridades del Concejo de Regidores y del Ayuntamiento de Santo Domingo Este no se percataron de que el presidente del órgano colegiado, se dedicó la semana pasada a hacer amenazas, pero lo hizo con una carabina vacía, sin municiones, por tanto, sin capacidad para hacer daño real.

Fue la forma de ocultar su evidente fracaso ante una estrategia que pareció haber sido puesta en movimiento por el concejal reformista Abraham Reyes, pero que , en el fondo, el origen pudo estar muy por encima de este, a quien a lo mejor usaron para hacer tremendo papelazo y ponerlo en ridículo ante la opinión pública.

¿A qué nos referimos?

Se trata de la decisión de Luis Flores de “dejar sobre la mesa” el proyecto de Abraham Reyes que procura rescindir el contrato de recogida de basura suscrito entre el ASDE y la Compañía de Limpieza Urbana, SA (COMLURSA).

En pleno conocimiento de que ese proyecto había sido derrotado y de que no tenía ninguna posibilidad, Flores se dedicó a “amenazar” y a decir que lo dejarían “sobre la mesa” como si fuera una “Espada de Damocles” sobre la garganta de alguien.

Se mostró bravucón y minimizó la propuesta de su colega del Frente Amplio Daneris Santana de que el polémico proyecto fuera retirado de agenda.

No solo eso sino que Flores logró convencer a la mayoría de los presentes para que votaran a favor de “dejar sobre la mesa” un proyecto con el que poco o nada pueden hacer porque están superados por las leyes.

Si saben que es así, ¿Por qué de la amenaza de volver sobre el tema?

Solo ellos, en su intimidad, lo saben.

Horror de Luis Flores ante el reclamo del regidor Manuel Antonio Todman

De todos es conocido que Flores es uno de los más entusiastas defensores de que sea rescindido el contrato con COMLURSA bajo el alegato de que las circunscripciones números dos y tres de Santo Domingo Este están repletas de basura y que, en consecuencia, debe ser convocada una licitación para la contratación de otra compañía recolectora de basura.

Por eso sorprendió a algunos cuando él anunció que el tema sería dejado sobre la mesa.

Manuel Antonio Todman, del Frente Amplio, quizás conocía más que otros de las interioridades del polémico tema por lo que se levantó de su asiento para hacerle una solicitud al Presidente del Concejo:

-“Que de a conocer el contenido de la opinión del Consultor Jurídico del Ayuntamiento” sobre el proyecto.

Esa solicitud parece que provocó espanto y horror en Luis Flores quien se negó a complacerlo.

Su negativa fue rotunda y no lo hizo.

De haberlo hecho, habría quedado en ridículo en público al demostrarse que no es que él quiso “dejar el tema sobre la mesa”, sino que hubo otras razones de peso que lo obligaban a hacerlo.

Pero, él no podía permitirse el lujo de hacer el ridículo y, en consecuencia, tomó “la carabina sin cartuchos ni proyectiles” y “amenazó” a COMLURSA con que, sino recoge la basura, volverán sobre el tema sin ir a lo profundo de la cuestión”.

El mazazo se lo dio a Luis Flores y sus colegas el informe del Consultor Jurídico Julio César Terrero

Ciudad Oriental tiene en su poder una copia de una comunicación que el entregara la Consultoría Jurídica del ASDE a Flores en el que le detallan a este la ilegalidad total de la iniciativa de los regidores y las consecuencias jurídicas que tendrían la rescisión del contrato con COMLURSA.

En el documento, Terrero detalla punto por punto la legalidad del contrato actual y la ilegalidad de la iniciativa de los regidores que, según algunos conocedores de ciertas actuaciones, algunos pretendrían “liquidarse” antes de concluir su mandato.

En la conclusión de la comunicación, según el documento en poder de Ciudad Oriental, Julio César Terrero establece que

-“Esta dirección de Consultoría Jurídica es de opinión que por estar dicho contrato sustentado con todas las bases legales que nos rigen y este a su vez mantiene su vigencia hasta el 15 de enero del año 2022, en virtud de lo establecido en la Ley 340-06, su Reglamento de Aplicación No 543-12, por los postulados de la Ley 107-13, la Ley 13-07, así como la Ley Sustantiva de la Nación, razón por la cual la administración debe garantizar los derechos adquiridos por COMLURSA y su representante, señor Domingo Cuevas Garó, no procede llamar a licitación pública para contratar los servicios de una nueva empresa que se encargue de la recolección de los desechos sólidos, en las jurisdicciones que se le han concedido a la empresa antes mencionada, hasta tanto dicho contrato no llegue a sui fin”.

¿Cuánto dinero le debe el ASDE a COMLURSA?

Esa pregunta se la hizo directamente Ciudad Oriental a Nélsido Luna, asistente personal del alcalde Alfredo Martínez.

De inmediato, el hombre no pudo o no quiso responder, pero alegó que “es menos de lo que se le debía” cuando El Cañero asumió el cargo.

Todos quieren que COMLURSA recoja la basura según lo contratado, pero nadie explica en detalle cuantos meses de servicio le deben.

Por lo pronto, no parece que Luis Flores puedan hacer nada con sus carabinas vacías.

Mientras la situación se resuelve, el Ministerio de Obras Publicas ha acudido en auxilio del municipio y ha retirado miles de toneladas de basura de las calles de la ciudad.

El asunto es más profundo de lo que a simple vista se percibe.

Ahora bien, que quede claro, en el negocio de la basura es donde más beneficios abundan y lo que menos hiede es, precisamente, la basura.