Residentes de Ciudad Juan Bosch denuncian abandono estatal, caos vial y colapso urbano.

Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este. – Este fin de semana, los residentes de Ciudad Juan Bosch denunciaron un abandono sistemático por parte de las autoridades. Lo que fue concebido como un proyecto de desarrollo urbano modelo se ha convertido en una comunidad sumida en el desorden, la inseguridad y la anarquía.

Uno de los principales temores externados por los comunitarios es el supuesto plan de retirar los autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) para reemplazarlos por sindicatos de transporte privado.

“Si eso pasa, muchos tendremos que mudarnos. Los guagüeros son un problema: irrespetuosos, hacen tapones, y hasta la Policía de Tránsito les tiene miedo.

“Son los dueños de la calle”, expresó indignado el señor Rafael Peña, residente del sector.

Los denunciantes aseguran que desde el Gobierno se está permitiendo el deterioro de la OMSA de forma intencional.

“Quieren que el sistema colapse para que nadie lo vea como opción. Eso no es casual. «La OMSA fue un gran logro del transporte público y hoy la están dejando morir”, declaró Carmen Rosario, madre de tres hijos y usuaria frecuente del transporte.

Además del tema del transporte, los ciudadanos se mostraron alarmados por el grave desorden vial que impera en la zona, donde es común ver motocicletas circulando en vía contraria, automóviles estacionados en áreas no autorizadas, carreras clandestinas en horas nocturnas y motores sin silenciadores que interrumpen la tranquilidad de las familias, todo en violación flagrante a la Ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.

“El desorden es total. Aquí nadie respeta nada. Al parecer, la vía contraria es la nueva norma, y las autoridades no hacen nada.

“De noche no se puede dormir con los motores sin mofle y las carreras que se arman como si fuera un autódromo”, expresó molesto el señor Julio Mateo, un dirigente comunitario.

También denunciaron que el semáforo en la intersección de la calle 30 de Junio con la avenida Ecológica se mantiene dañado la mayor parte del tiempo, provocando frecuentes accidentes. Asimismo, la avenida Ecológica ha sido arrabalizada con negocios improvisados que ocupan aceras y parte de la vía, sin ningún control de las autoridades municipales ni del Ministerio de Medio Ambiente.

“Antes teníamos una verdadera ciudad modelo cuando estaba al mando el coronel César Cedeño del Ejército de la República Dominicana. El comandante tenía control de la zona y no le temía a ningún político. Estaba respaldado por un ministro de la Presidencia que sí amaba a Ciudad Juan Bosch, no como el de ahora que no se interesa por nada de esta comunidad”, sentenció con pesar doña Alba Guerrero, residente desde los inicios del proyecto.

A esto se suma el colapso del sistema de agua potable y drenaje pluvial, así como el abandono de las constructoras, que han dejado escombros, cemento derramado y calles convertidas en caminos pedregosos. “Las calles están intransitables, llenas de piedra y polvo. “Esto parece más un campo minado que una ciudad planificada”, agregó indignado otro residente.

Los comunitarios aseguran que han elevado múltiples quejas a las autoridades del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, al Ministerio de Obras Públicas, a la CAASD y a otras instituciones, sin recibir respuesta. “Aquí cada quien hace lo que le da la gana. “Las autoridades parecen estar de vacaciones, o simplemente decidieron abandonar esta comunidad”, concluyeron.