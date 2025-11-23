Rhodes Espinal oficializa sus aspiraciones a la Secretaría General de la Región 2 del PRM

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– El dirigente perremeísta Rhodes Espinal formalizó este fin de semana sus aspiraciones a convertirse en el nuevo Secretario General de la Región Oriental 2 del Partido Revolucionario Moderno (PRM), una plaza estratégica dentro del engranaje territorial del oficialismo en Santo Domingo Este.

En un mensaje público enviado a la Redacción de Ciudad Oriental, Espinal afirmó que su decisión surge ante “los tiempos de aproximación a una etapa de elección institucional”, destacando la necesidad de que el PRM adecúe sus estructuras a los nuevos desafíos políticos.

El dirigente explicó que su paso al frente responde a un deseo de probar y mostrar capacidades, asumir mayores niveles de responsabilidad y romper con lo que describió como “parecer egocéntrico y acciones repentinas”, una crítica soterrada al comportamiento de ciertos actores políticos internos.

“La política es algo serio, tanto en abordaje como en ejercicio y ejecución, y no un juego de adultos”, expresó.

Rhodes Espinal aseguró que, de resultar electo, ejercerá la Secretaría General con capacidad, responsabilidad, madurez, comunicación, participación y transparencia, conceptos que resumió en su lema: “Capacidad y Transparencia Participativa”.

El aspirante dijo confiar en el respaldo de la dirección política de la Región 2, considerada una de las más activas y competitivas del PRM en Santo Domingo Este.

“Contamos con el agrado, la ponderación y, sobre todo, con el apoyo de la dirigencia de nuestra dinámica región”, manifestó.

El anuncio de Espinal agrega movimiento al ambiente interno del PRM, donde ya comienzan a perfilarse los nuevos cuadros que competirán en los organismos de dirección del partido.