RTVD lamenta muerte de María Cristina Camilo, la primera mujer en aparecer en la televisión dominicana en 1952

Fuente externa

SANTO DOMINGO.- Radio Televisión Dominicana (RTVD) lamentó este viernes la pérdida de María Cristina Camilo, hija inmortal y memoria vital del canal estatal dominicano, donde nació como locutora hasta convertirse en un digno referente de la locución en el país.

«María Cristina Camilo es una grandiosa mujer, orgullo dominicano, artista, madre y maestra de varias generaciones de dominicanos que se enamoraron de la comunicación gracias a ella», manifestó el director general de RTVD, Iván Ruiz.

Camilo murió este viernes en su casa, a los 107 años de edad luego de una larga y fructífera trayectoria siempre ligada al canal 4, donde condujo su último programa “Abuelos 911, emergencia de amor”, el cual se difundía los domingos.

La legendaria comunicadora fue la primera mujer dominicana en aparecer en pantalla cuando el 1 de agosto de 1952 se inauguró La Voz Dominicana (hoy RTVD) con la emisión del programa “Romance Campesino”, con Felipa y Macario.

En agosto de 2022, RTVD le hizo un reconocimiento especial con motivo del 70 aniversario del canal, que contó con la presencia del Presidente Luis Abinader.

Iván Ruiz recordó este viernes que la visitó en su casa en 2021 «y lo que vivimos allí fue una experiencia que no sabría cómo describir. Hasta siempre queridísima Maíta!! Serás Soberana por siempre!».

Su cuerpo será velado en la Funeraria Blandino, de la avenida Abraham Lincoln, este sábado 6 de septiembre a partir de las 12:00 del mediodía.