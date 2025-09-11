Santo Domingo Este se prende en el Faro: familias toman la calle entre cultura y deporte

Por la Redaccion

SANTO DOMINGO ESTE. – El pasado 8 de septiembre, la avenida Bulevar del Faro se convirtió en un verdadero hervidero de gente, risas y movimiento. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) armó una jornada recreativa que no dejó espacio para el aburrimiento: niños corriendo, jóvenes bailando, adultos disfrutando, todo bajo un mismo techo… bueno, bajo el cielo del barrio.

No era solo diversión al azar. Cada actividad tenía su propósito: promover la salud, fortalecer la comunidad y recordarle a todos que este municipio sabe cómo cuidar a su gente. Porque detrás de la música, los juegos y las sonrisas, había un mensaje claro: aquí se trabaja por el bienestar de todos, sin distinción.

El Faro se llenó de vida y energía, y quienes pasaron por allí se llevaron más que recuerdos: se llevaron la sensación de que Santo Domingo Este puede ser un espacio donde la ciudad y el barrio se encuentran para disfrutar, aprender y crecer juntos.