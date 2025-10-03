Se entrega El Misionero del 27” buscado por asaltos en Santo Domingo Este

Fuente externa

La Policía Nacional informó que Ray Steeven Pichardo Betancourt, apodado “Ray”, “Gordin” y/o “El Misionero del 27”, quien era activamente buscado por presuntamente cometer múltiples asaltos en el Ensanche Ozama, se entregó de manera voluntaria a través del programa televisivo El Show del Mediodía.

El hombre, contra quien pesaba la orden de arresto No. 973-2025-EMES-10931 por presunta violación al artículo 379 del Código Penal, fue recibido por el coronel Diego Pesqueira, vocero policial y trasladado de inmediato a la jurisdicción correspondiente en Santo Domingo Este, para ser puesto a disposición del Ministerio Público.

«Estamos recibiendo al joven y procederemos a enviarlo a la jurisdicción donde fue emitida la orden de arresto, en cumplimiento de los protocolos establecidos. Será en la justicia donde se establecerá su responsabilidad o no en el presente caso», dijo Pesqueira.

La entrega voluntaria se produjo luego que la institución del orden diera a conocer la orden de arresto emitida por un tribunal competente.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad ciudadana y la persecución de los delitos, al tiempo que agradece la colaboración de los medios de comunicación y de la ciudadanía en la lucha contra la delincuencia.