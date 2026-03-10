Se entrega uno de los presuntos autores de arrebato captado en video viral en Santiago

Fuente externa

Santiago de los Caballeros,.– Tras arduas labores de seguimiento e identificación por parte de agentes policiales, se entregó de manera voluntaria en el destacamento de Plaza Valerio el nombrado Cristofer Torres Ortiz, señalado como uno de los implicados en el arrebato captado en un video que se hizo viral en redes sociales, ocurrido en el centro de esta ciudad.

En el audiovisual se observa a dos individuos despojando de su cartera a una mujer de nacionalidad haitiana, quien logró recuperar sus pertenencias en el lugar.

Cristofer Torres Ortiz, fue presentado ante el general Jesús Rafael Tejada Tejada, director Regional Cibao Central de la Policía Nacional, en su despacho, quien aseguró que al detenido se le respetarán sus derechos. Posteriormente fue enviado al Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) para los fines legales correspondientes y su posterior sometimiento ante el Ministerio Público.

El alto mando reiteró el llamado al segundo implicado en el hecho para que se entregue por la vía que considere pertinente, advirtiendo que las labores de seguimiento continuarán sin descanso hasta dar con su paradero.

Durante el incidente, los antisociales fueron impactados por un vehículo Hyundai blanco, conducido por un ciudadano haitiano con estatus migratorio legal, quien intervino para frustrar el robo. En la escena fue dejada abandonada una motocicleta marca Z3000, color negro.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las labores para localizar y apresar al otro involucrado.