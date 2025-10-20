Seaboard realiza la II jornada de reforestación en la Loma Guaigüí, en La Vega

El vicepresidente de Seaboard, Armando Rodríguez, reafirma su compromiso con el medio ambiental y, exhorta a otras empresa a respaldar y trabajar a favor del desarrollo sostenible de la República Dominicana.

Fuente externa

SANTO DOMINGO, RD.- Seaboard, Transnacional Capital Corporation, realizó la II jornada de Reforestación en la Loma Guaigüí , en La Vega, con más de 50 colaboradores y junto a los atletas Gabriel Mercedes, Lusito Pie y Luguelin Santos, quienes acompañaron al vicepresidente y director ejecutivo de esta empresa, Armando Rodríguez, a contribuir con una efectiva reforestación de esta emblemática zona medioambiental del país.

Esta jornada de reforestación se realizó en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y en la misma se sembraron 2,000 plantas de las especies Cedro y Mara.

Armando Rodríguez recordó que las jornadas de reforestación forman parte de las iniciativas de responsabilidad social y mitigación medioambiental que tiene Seaboard en su fiel compromiso con el desarrollo sostenible de la República Dominicana para las generaciones presentes y futuras.

“En nombre de Seaboard quiero darle una cordial bienvenida y agradecerle de manera especial a nuestros invitados atletas, Gabriel Mercedes, Lusito Pie y Luguelin Santos, por ser parte de este compromiso que cada año realizamos”, indicó.

Asimismo, agradeció a los invitados de las comunidades aledañas que también lo acompañaron a un día de jornada medioambiental en la Loma Guaigüí, y “por supuesto al equipazo Seaboard, por esa inscripción oportuna para que esta actividad se llevase acabo, sin ustedes no pudiésemos estar aquí “.

Puntualizó que en el año 2024, en la jornada pasada, utilizó la frase: “Quien siembra un árbol siembra una esperanza”, y señaló que, en esta ocasión, no simplemente siembran un árbol, sino que cada planta sembrada será un símbolo de amor, un símbolo de compromiso y sobretodo de esperanza.

Destacó que cuidar el Medio Ambiente es una responsabilidad de todos y cada acción cuenta, y que es momento entonces, de qué todos aquí, pongan las manos en la tierra y el corazón en el trabajo y digan “Seaboard somos todos”.

En esta Jornada de Reforestación participaron la encargada de Medio Ambiente de Seaboard, ingeniera Jarolin De los Santos; el ambientalista Franklin Toribio, presidente del Patronato del Parque Ecológico Las Lagunas de Villa González; la asistente del vicepresidente de Seaboard, licenciada Elizabeth Pérez; el director de Responsabilidad Social, Francisco Geraldino y el relacionista público de Seaboard, periodista Miguel Nova, entre otros.

El ambientalista Franklin Toribio agradeció el gesto de la empresa Seaboard, el cual señaló, siempre ha mostrado un compromiso con el medio ambiente, y en esta ocasión, está forestando una zona diezmada por las manos del hombre, como es parte de la Loma Guaigüí.

Exhortó a otras empresas a compenetrarse con el tema del medio ambiente, y que colaboren con actividades de esta naturaleza, porque es para el desarrollo de la República Dominicana.

Mientras que, Jarolin De los Santos, agradeció y sostuvo “cada acción cuenta, Seaboard somos todos y lo que corresponde ahora es poner las manos en la tierra y el corazón en el trabajo, muchísima gracias por estar aquí”.