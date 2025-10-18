Sellos que cuentan historia: INPOSDOM resalta la tradición filatélica en el «Día del Sello Dominicano»

Fuente externa

Santo Domingo, R.D. – En ocasión de la conmemoración del «Día del Sello Dominicano», el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) resaltó el valor histórico y cultural de la filatelia nacional, reafirmando su compromiso con la conservación y difusión de este importante patrimonio postal, símbolo de identidad y memoria colectiva de la República Dominicana.

Actualmente, el INPOSDOM realiza entre 18 y 20 emisiones postales anuales, con un tiraje promedio de 10,000 ejemplares por serie, lo que representa una producción total de entre 180,000 y 200,000 sellos cada año. Si bien estas emisiones se imprimen para uso institucional, la institución a través de su Dirección de Filatelia, comercializa series completas especialmente dirigidas al coleccionismo especializado, diferenciándose así de las destinadas al franqueo postal.

La frecuencia de lanzamiento es de aproximadamente dos emisiones mensuales, sujeta al calendario conmemorativo y a la relevancia temática de cada edición. Las emisiones abarcan tópicos de alto valor histórico y cultural, como símbolos patrios, efemérides, personajes, flora y fauna nacional.

Desde el punto de vista comercial, la venta de sellos filatélicos genera entre 3 y 4 millones de pesos anuales, con un comportamiento más dinámico entre octubre y febrero, coincidiendo con importantes fechas conmemorativas. La acogida de cada emisión también depende del atractivo temático; en los últimos años han tenido gran demanda las series “Evolución del Escudo Dominicano”, “Texto del Himno Nacional”, “525 Aniversario de la Fundación de Santo Domingo”, “50 Aniversario del Camino Neocatecumenal”, “Tranvía Dominicano”, así como las colecciones América UPAEP, flora y fauna.

Al referirse a esta efeméride, el director general de INPOSDOM, Erick Guzmán, destacó la trascendencia de la filatelia como herramienta de divulgación histórica y cultural, al tiempo que motivó a la ciudadanía a involucrarse activamente en esta tradición: “Cada sello cuenta una historia y representa un fragmento de nuestra identidad nacional. Invitamos a la población, especialmente a las nuevas generaciones, a visitar la Dirección de Filatelia, descubrir este apasionante mundo y sumarse como abonados para seguir preservando y difundiendo nuestro legado postal”.

En la actualidad, la institución mantiene un programa de coleccionistas abonados, con alrededor de 60 cuentas activas. Las personas interesadas pueden integrarse a este programa completando un formulario con sus preferencias de colección y modalidades de envío, y realizar sus pagos mediante tarjeta de crédito, transferencia bancaria o depósitos a su cuenta filatélica.

Asimismo, las instituciones que deseen proponer emisiones postales deben canalizar su solicitud formal al director general de INPOSDOM, con un año de antelación, cumpliendo los lineamientos establecidos por la Comisión Oficial Filatélica, entre ellos la conmemoración de aniversarios institucionales de 25 años o múltiplos.

Sobre el «Día del Sello Dominicano»

La conmemoración se celebra cada 18 de octubre, en honor al Decreto No. 878 emitido en 1865 por el entonces presidente General José María Cabral, que dispuso la creación de los primeros sellos postales dominicanos. Estas primeras emisiones, con valores de medio real y un real, fueron elaboradas por la imprenta García Hermanos y circularon oficialmente el 20 de septiembre de 1865, marcando el inicio formal de la historia postal de la República Dominicana.

A través de esta celebración, el INPOSDOM reafirma su rol como custodio de la historia postal nacional y promotor de la filatelia, fomentando la valoración de los sellos como auténticos documentos culturales y artísticos que trascienden generaciones.