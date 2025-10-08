¿Será Adán Peguero candidato a la presidencia del PRM en Santo Domingo Este?

Por Jacobo Colón

En Santo Domingo Este, el municipio más poblado y dinámico de la República Dominicana, la política nunca deja de sorprender.

Hace unos días, en un encuentro fortuito en la Avenida Venezuela, tuve la oportunidad de charlar con Adán Peguero, el carismático presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en esta demarcación.

Lo que comenzó como una conversación casual con un grupo de amigos se convirtió en un revelador intercambio que deja entrever que el panorama político local está lejos de estar definido, especialmente de cara al próximo año.

Peguero, conocido por su trayectoria en el PRM y su reciente exoneración de acusaciones infundadas durante su gestión en el Instituto Postal Dominicano (Inposdom), se detuvo en su todoterreno ante los ánimos del grupo.

Bajó del vehículo y, con su habitual amabilidad, se unió a la tertulia.

Hablamos de los retos de Santo Domingo Este; la congestión vial, la necesidad de más inversiones en infraestructura y el potencial de esta zona como motor económico del país.

Sin embargo, el tono cambió cuando le pregunté sobre su decisión de no aspirar nuevamente a la presidencia del PRM en el Municipio Santo Domingo Este.

Sus razones fueron vagas, casi etéreas, mencionó compromisos personales y la necesidad de dar paso a nuevas generaciones, pero nada concreto que explicara por qué un líder con su experiencia y base de apoyo optaría por apartarse.

Presionado un poco más, negó rotundamente que planee abandonar la política, lo que solo avivó mi curiosidad.

¿Por qué entonces dejar un cargo tan estratégico? Tras una pausa que pareció eterna, respondió con evasivas, desviando la conversación hacia las cualidades, fortalezas y debilidades de los aspirantes actuales en el PRM.

Aquí es donde el encuentro se tornó intrigante. Al enumerar pros y contras de figuras emergentes, no pude evitar inferir que Peguero podría estar midiendo el terreno para un posible regreso.

Le pregunté directamente: «¿Va a aspirar de nuevo a la presidencia del municipio y competir con Dio Astacio?» Su respuesta no fue verbal, sino una carcajada estruendosa, de esas que dicen más que mil palabras.

No afirmó ni negó, pero en esa risa se escondía un mensaje claro; en la política de Santo Domingo Este, nada está escrito en piedra.

Su historia de superación, de humildes orígenes en San Luis a dirigente exonerado de calumnias, lo posiciona como un «ave fénix», capaz de resurgir de las cenizas políticas.

Este episodio me lleva a reflexionar sobre la dinámica del PRM en Santo Domingo Este. El partido, que ha logrado unificar fuerzas bajo el liderazgo nacional de Luis Abinader, enfrenta en lo local tensiones internas que podrían intensificarse de cara a posibles procesos electorales o reestructuraciones partidarias en 2026.

Aunque las próximas elecciones municipales están programadas para 2028, el «próximo año» podría referirse a convenciones internas, renovaciones de dirigencias o incluso aspiraciones a posiciones nacionales.

Peguero, con su respaldo a proyectos como la candidatura presidencial de David Collado en junio de 2025, demuestra que sigue activo y conectado.

No afirmo que Adán Peguero será candidato nuevamente a presidir el municipio; sería imprudente especular sin confirmación.

Pero tampoco me atrevo a descartarlo.

Su evasiva y esa carcajada revelan que el tablero político está en movimiento.

La próxima competencia por la presidencia del Municipio podría ser la venganza del Adán Peguero, solo el tiempo lo dirá.

En última instancia, este encuentro casual refuerza una verdad eterna de la política dominicana: las decisiones se toman en las calles, no solo en las oficinas.