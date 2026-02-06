Sheinbaum revela si México enviará más ayuda humanitaria a Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este viernes los alcances de la ayuda humanitaria que su Gobierno mandará a Cuba en medio de las crecientes presiones del mandatario de EE.UU., Donald Trump, en contra de la isla.

«Hemos hablado con el embajador de Cuba en México (…), estamos pensando enviar esta ayuda, si no este fin de semana, el lunes a más tardar, y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos han pedido», afirmó la mandataria en conferencia de prensa.

También aseguró que sigue en marcha el trabajo diplomático para poder reenviar petróleo a Cuba. «Obviamente no queremos que haya sanciones para México», explicó después de recordar las amenazas arancelarias de Trump a los países que le vendan el crudo a la isla.

«Estamos en ese proceso de diálogo y por lo pronto se va a enviar ayuda humanitaria», insistió al advertir que, en caso de ser necesario, dialogará con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aunque por el momento el contacto con el Gobierno mexicano se lleva a través de la embajada de la isla en México.

Debate

La semana pasada, México confirmó que había suspendido los envíos de petróleo a Cuba, pero Sheinbaum aseguró que se debía a una decisión soberana, no a exigencias de EE.UU.

El abastecimiento a la isla provocó un cruce de declaraciones, ya que Trump afirmó que le pidió a Sheinbaum que no enviara más petróleo a Cuba y ella cumplió, pero luego la presidenta lo desmintió y aseguró que no habían abordado este tema durante la conversación telefónica que sostuvieron la semana pasada.

En medio de este debate, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, reveló esta semana que la reanudación de la venta de petróleo a Cuba dependerá de la disponibilidad que se tenga del crudo, ya que este año la empresa estatal reducirá sus exportaciones: Fuente RT