Trabajadores mineros firman pacto con mediación del Ministerio de Trabajo

El convenio entre CORMIDOM y SITRACEMA contempla aumentos salariales y mejoras laborales hasta 2028

Santo Domingo. – La Corporación Minera Dominicana, S.A.S. (CORMIDOM) y el Sindicato de Trabajadores de la Mina Cerro de Maimón (SITRACEMA) suscribieron un acuerdo colectivo durante un acto encabezado por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, quien fungió como mediador y garante del proceso.

Olivares resaltó la importancia del diálogo como herramienta fundamental para la construcción de relaciones laborales sostenibles.

“Este acuerdo es un ejemplo de la República que queremos construir, basada en el respeto, el entendimiento y la concertación entre empleadores y trabajadores. Aquí no hubo confrontación, sino voluntad de diálogo, y ese es el camino correcto”, expresó.

El funcionario subrayó, además, que este tipo de iniciativas fortalecen la estabilidad laboral y contribuyen al desarrollo económico del país.

“Cuando las empresas y los trabajadores se ponen de acuerdo, gana la productividad, gana la paz laboral y gana la República Dominicana”, agregó.

El ministro calificó la firma del convenio colectivo como un “triunfo del diálogo”, destacando que se logró de manera ejemplar, sin necesidad de manifestaciones o protestas, lo que constituye un hito para la empresa y el clima laboral de la región.

El pacto, firmado en el Ministerio de Trabajo, tendrá una vigencia de tres años, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2028. En este se regulan las relaciones laborales en la mina Cerro de Maimón, garantizando la estabilidad, la armonía y la paz laboral.

El convenio establece un conjunto de beneficios económicos y sociales para los trabajadores mineros. Entre estos destacan aumentos salariales anuales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o incrementos fijos de entre 5.5 % y 6 %, aplicándose siempre la opción más Favorable para el trabajador.

Asimismo, dispone un 17 % adicional para el turno nocturno y un recargo del 120 % para labores realizadas en días de descanso o no laborables.

El presidente de CORMIDOM, Edward Chong Chỉ Chien, valoró la mediación del Ministerio de Trabajo y la disposición del sindicato.

“Este acuerdo representa nuestro compromiso de construir un futuro como un solo equipo. No habría sido posible sin el apoyo constante del Ministerio de Trabajo, así como la empatía, el respeto y la buena voluntad del sindicato. Muchas gracias a todos; seguimos trabajando por un futuro mejor”, indicó.

De su lado, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Pepe Abreu, calificó el pacto como un modelo a seguir en la región, señalando que demuestra que es posible alcanzar acuerdos sin recurrir a conflictos.

Mientras que Henry Payano Morel, en representación del sindicato de trabajadores, calificó la firma del nuevo convenio colectivo como un hecho histórico y el “mejor” en la trayectoria de la empresa, destacando que se logró en tiempo récord.

“Este ejemplo que estamos dando aquí es la República ideal que queremos construir en materia de relaciones laborales entre empleadores y trabajadores”, manifestó el dirigente sindical.

En materia de compensaciones, se incluyen cuatro días adicionales de salario junto al sueldo de Navidad, como la entrega de una canasta navideña con un valor mínimo de RD$8,200. También se establece una participación del 10 % en las utilidades netas de la empresa y la implementación de un programa de auxilio de cesantía voluntaria para hasta 15 empleados por año.

De igual manera, el acuerdo incorpora medidas de protección social, entre ellas la cobertura de gastos médicos no cubiertos por el seguro durante períodos de licencia, seguros de vida y de accidentes con coberturas de hasta RD$700,000 por muerte accidental, así como planes de salud básicos y complementarios. Asimismo, garantiza asistencia educativa anual para los hijos de los trabajadores, con montos que oscilan entre RD$10,000 y RD$17,000, según el nivel académico.

En el ámbito sindical, se fortalece el fuero sindical para garantizar la protección de los dirigentes. Además, se establecen aportes económicos anuales de RD$350,000 para el sindicato y RD$75,000 destinados a actividades deportivas y culturales.

El pacto también contempla la implementación de jornadas rotativas de 12 horas, bajo un esquema de cuatro días de trabajo por cuatro de descanso, así como un sistema de conciliación en cuatro etapas para la resolución de conflictos, con el objetivo de evitar interrupciones en las operaciones.

El documento fue rubricado por representantes de ambas partes, incluyendo al presidente de CORMIDOM, Edward Chong Chỉ Chien, y al secretario general de SITRACEMA, Henry Payano Morel, junto a autoridades laborales y representantes del sector sindical. Asimismo, Pepe Abreu firmó en calidad de testigo.

Mediante este acuerdo, el Ministerio de Trabajo ratifica su compromiso con el fomento del diálogo social y la concertación como ejes esenciales para asegurar relaciones laborales justas, promover el desarrollo sostenible del sector productivo y contribuir al bienestar integral de los trabajadores.