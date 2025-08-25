Por Carlos Rodríguez

En un momento crucial para el país, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reafirma su compromiso con el bienestar de todos los dominicanos, destacando la alarmante situación que enfrenta la actual gestión del PRM , marcada por un creciente descontento social. Donde la voz del pueblo lo siente en su carne 🥩 y con fuerza al recordar una era de logros tangibles y de notables avances , donde la vida de los ciudadanos de República Dominicana 🇩🇴 tenía como norte el significado de progreso y esperanza, contrastando con la realidad de pobreza, pérdida de rumbo y calidad de vida que caracteriza la administración de Luis Abinader y el PRM.

El legado del PLD no es solo un conjunto de obras, sino un testimonio de cómo una gestión responsable puede transformar vidas de manera significativa . Recordar iniciativas como la Jornada Escolar Extendida, que llevó educación de calidad a miles, y las numerosas obras viales que facilitaron el desplazamiento de comunidades en todo el país , refuerza la idea de que el camino hacia el progreso ya fue trazado por el liderazgo de Danilo Medina. En cambio, hoy muchos dominicanos enfrentan una dura y triste realidad de miseria y desencanto, resultado de la falta de dirección y sensibilidad hacia sus necesidades más básicas .

La resistencia del PLD se fortalece en cada asamblea, donde antiguos y nuevos miembros se unen bajo el mismo ideal de justicia y desarrollo social que promovió Don Juan Bosch, quien enseñó que «el hombre necesita vivir con dignidad y no someterse a la opresión». En tiempos de incertidumbre, es un motivo de esperanza ver a la población reivindicar los logros del pasado y expresar su descontento ante la falta de oportunidades, exigiendo un futuro con un rumbo claro, guiado por un partido que sabe cómo cumplir las promesas y poner al pueblo en el centro de su agenda.

El camino hacia un país mejor está lleno de desafíos, y las preocupaciones sobre el bienestar actual son más que justificadas. La unidad y determinación de los miembros del PLD son la base sobre la cual se puede erigir un nuevo amanecer. Juntos, haremos y seremos la voz de la esperanza y lucharemos por un futuro donde todos los dominicanos puedan vivir con dignidad, lejos de la frustración , la impotencia y la falta de oportunidades que han afectado a tantas familias bajo la actual gestión de un gobierno insensible ante un país que pide ser atendido sin comparación ni debate.