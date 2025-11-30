Venezuela toma medidas ante el intento «ilegítimo e ilícito» de EE.UU. de bloquear su espacio aéreo

RT

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro ha tomado las medidas necesarias para solventar los inconvenientes que se presentan tras el anuncio del presidente Donald Trump de cerrar el espacio aéreo del país.

«¡Venezuela ha activado todos los mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional para el cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita! ¡Venezuela vencerá siempre!», escribió Rodríguez en su canal de Telegram, agregando que Maduro ha ordenado un «plan especial para el retorno de los venezolanos varados en otros países, así como para facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera de nuestro territorio».

Sus declaraciones se producen luego de que Trump llamara a todas las «aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas» a considerar el espacio aéreo «sobre y alrededor de Venezuela» totalmente cerrado. Según indicó Rodríguez, la medida habría sido tomada por solicitud de la líder de oposición María Corina Machado.

«Consecuencias incalculables e impredecibles»

Desde el Gobierno venezolano han calificado sus acciones como un «acto de agresión inmoral que equivale a una amenaza contra la soberanía y seguridad de nuestra Patria, del Caribe y el norte de Suramérica».

De igual forma, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, hizo un llamado a la comunidad internacional a «denunciar el preludio de un ataque ilegítimo» de EE.UU. contra Venezuela y advirtió que la decisión de Trump tendrá «consecuencias incalculables e impredecibles para la paz, la seguridad y la estabilidad en América Latina y el Caribe».

A su vez, los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, expresaron su apoyo a Caracas. «Nuestra plena y permanente solidaridad con el gran y bravo pueblo de Bolívar, Chávez y Nicolás, el glorioso pueblo venezolano, a quien manifestamos en todo tiempo y circunstancia, como hemos dicho ya tantas veces, nuestro respaldo en las luchas que libramos, estas inmensas batallas por el derecho a vivir nuestra soberanía y dignidad, en justicia y paz», indica su comunicado.

Claves de la agresión de EE.UU.

Despliegue militar

Desde agosto pasado, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas. Washington anunció posteriormente la ‘operación Lanza del Sur’, con el propósito oficial de «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental y «proteger» a EE.UU. «de las drogas que están matando» a sus ciudadanos.

Como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, con un saldo de decenas de personas muertas y sin pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes.

Washington ha acusado sin sustento al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar un cártel de narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura.

Postura de Venezuela

Frente a las acusaciones estadounidenses, las autoridades venezolanas han articulado una respuesta unificada que rechaza el marco de confrontación bilateral y denuncia que se trata de una campaña de agresión multilateral. Maduro calificó las acciones de Washington como una campaña de desprestigio contra su administración para «justificar cualquier cosa» contra la nación bolivariana. Afirmó que esta estrategia busca manchar la imagen de Venezuela y su revolución como pretexto para las agresiones, algo que «han hecho muchas veces».

Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela.

Este miércoles, en su cuenta de Telegram, Maduro compartió parte de su discurso, en el que recordó que desde hace 17 semanas el país ha sido víctima de una «agresión imperialista», acompañada de una «guerra psicológica». No obstante, celebró que pese a esos ataques, los venezolanos han construido un «poder de la conciencia» y «de la voluntad», además de «un inmenso poder político, social y militar».

Condena internacional

Organismos como la ONU y la propia Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia EE.UU., ya que más del 80 % de las drogas utilizan la ruta del Pacífico.

Rusia, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como «ejecuciones sumarias» que violan el derecho internacional.