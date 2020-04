Vicepresidencia informa 1.5 millones de hogares recibieron primera quincena subsidio Quédate en Casa

Fuente: Vicepresidencia

Santo Domingo.- La Vicepresidencia de la República informó que 1.5 millones de familias ya recibieron la primera partida del subsidio temporal Quédate en Casa, con lo que se garantiza la seguridad alimentaria para este sector vulnerable de la población, y así puedan permanecer en sus hogares para ayudar a detener la propagación del coronavirus (COVID-19).

Las 600 mil 646 familias que no tienen la tarjeta Progresando con Solidaridad y que fueron incluidas al subsidio temporal transarán con su cédula. Sin embargo, primero deberán validar sus datos en el portal www.quedateencasa.gob.do o haber recibido la llamada de verificación de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) para esos fines. Luego de ese procedimiento, podrán comprar los alimentos de la canasta básica en los seis mil 800 comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS).

Estas 600 mil 646 familias sin tarjeta fueron incluidas en el subsidio transitorio Quédate en Casa al estar clasificados como pobres 1, 2 y 3 en la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), a raíz del último estudio socioeconómico de hogares hecho por esa entidad durante los años 2018 y 2019.

Como la validación de los datos es imprescindible para poder transar, y los fondos permanecen 30 días después de su depósito en las cuentas electrónicas asignadas para estos fines, la Vicepresidencia llamó a aquellos que aún no han confirmado sus datos a hacerlo en la página web de Quédate en Casa y luego acudir a los colmados o supermercados habilitados en orden y siguiendo las medidas de higiene y seguridad.

La verificación de los datos también persigue evitar aglomeración en los comercios y así seguir las medidas de distanciamiento social recomendado por las autoridades de salud.

Los nuevos beneficiarios sin tarjeta recibirán el subsidio los días 7 de abril y mayo, así como el 20 de los referidos meses; en tanto que las fechas de depósito para los 899 mil 354 hogares que poseen la tarjeta son los días 3 y 17 de abril y mayo, por lo cual a partir de este viernes 17 este grupo podrá volver a proveerse de alimentos.

Quédate en Casa es una iniciativa del presidente Danilo Median para enfrentar los efectos económicos de las medidas del Gobierno contra el coronavirus con el aporte de cinco mil pesos en abril y la misma suma en mayo a familias vulnerables, y en aquellos hogares en que los jefes o jefas de familias sean mayores de 60 años el programa sumará dos mil pesos para llegar a siete mil. Los pagos se hacen quincenalmente en partidas de dos mil 500 y tres mil 500 respectivamente.

La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, ha indicado que los beneficiarios de Quédate en Casa fueron recogidos de la base de datos del último Estudio Socioeconómico de Hogares realizado por el Siuben durante los años 2018 y 2019.

La también coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales (GCPS) reiteró que estos nuevos beneficiarios no recibirán la tarjeta Progresando con Solidaridad, por lo que llamó a no salir de sus casas, ya que no es necesario que se dirijan a las oficinas de protección social para adquirirla, porque se encuentra cerradas a fin de colaborar con las medidas gubernamentales contra el coronavirus.

Quédate en Casa provee ayuda económica a 1.5 millones de familias pobres, entre ellos 899 mil 354 hogares participantes de Prosoli; y 600 mil 646 mil hogares que no reciben dicha ayuda o que viven de la economía informal, por lo cual están impedidos de salir a ganarse la vida por las medidas en vigencia para evitar la propagación del coronavirus en el país.