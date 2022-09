Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este. – Cuando el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en este municipio, Adán Peguero pronunció esas palabras en el Club Calero de Villa Duarte «eso se fue abajo», durante el acto de confirmación donde fueron juramentadas las nuevas autoridades de esta organización política en la parte oriental de la capital.

Imagínense ustedes, un Adán Peguero que viene de ser elegido nuevamente como presidente del PRM en SDE, ya eso es un mensaje claro del liderazgo que tiene dentro de su partido en esta zona.

¿Porqué las bases del PRM son locos con Adán?

Les hablaré de lo que he visto…

Este dirigente político ha sabido crear un fuerte vínculo entre sus seguidores a quienes se refiere como «mis perremeístas».

Escuchen bien, «mis perremeístas».

Más que apropiación es la responsabilidad que trae consigo la referida expresión, responsabilidad que demanda encausarse en la defensa del sentir de las bases del PRM, acompañarles hombro a hombro y ser esa voz que se alce contra viento y marea aunque sean verdades que moleste en oídos intolerantes a estas, por lo que he podido ver, este reto lo ha asumido Adán.

Un ejemplo de ello lo fue la actividad del pasado sábado, en donde Peguero se refirió a los ejes fundamentales que entiende se deben aplicar para el fortalecimiento y capacitación de los militantes de su partido, para garantizar a su vez un mayor crecimiento.

Dentro de los ejes a implementar se encuentran la educación, la organización, la solidaridad y una vez aplicado estos, el cuarto sería la reelección del presidente Luis Abinader.

Peguero aseguró que ya se está construyendo el espacio que será utilizado para capacitar en política, liderazgo e informática a los perremeístas, a quienes orientó sobre la necesidad de ser solidario con su entorno, puesto que, si no sabe cuáles son las problemáticas de sus vecinos y contribuye a resolverlas «con qué cara usted va a ir a pedir un solo voto».

«Nosotros desde la comodidad de nuestro hogar no vamos a tener la capacidad de mover un solo voto si usted no va ahora a su comunidad, a tratar de resolver los problemas de esos lugares, no se presente por ahí a buscar ni un solo voto», aconsejó.

Pero el asunto cogió sazón cuando Adán se refirió al apoyo de la reelección del presidente Abinader «para que los funcionarios se llenen de valor y le den las posiciones a los perremeístas».

Hasta los integrantes de la mesa de honor se vieron precisados a levantarse y aplaudir.

Continúo recordando que «en este partido hay conserjes, en este partido hay secretarias, en este partido hay ingenieros, en este partido hay de to´».

Señores eso se fue abajo, sea testigo viendo el siguiente vídeo cortesía de Ciudad Oriental.