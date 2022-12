(Video) Delegación de Canadá y Estados Unidos vista Campamento de las Encadenadas en Cotuí

Publicado por Cinthia Polanco Redactora de Ciudadoriental.com; Contacto Redactora de Ciudadoriental.com; Contacto [email protected]

Una comitiva del Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE), Comité Nuevo Renacer y el Campamento de las Encadenadas recibió la visita de una delegación de EEUU y Canadá.

La comisión integrada por Catherine Coumans, de la institución Mining Watch Canadá, Jan Morrill, de la institución norteamericana Earthworks y María Alejandra Torres, de Clínica de Justicia Climática de la Universidad de New York., quienes explicaron que atendiendo a una invitación que les hiciera la Organización Nuevo Renacer y las comunidades organizadas alrededor de la mina de la Barrick Gold y el Campamento de las Encadenadas en Pueblo Viejo, de la provincia Sánchez Ramírez.

Explicaron que visitaron la zona con el propósito de conocer las denuncias de las condiciones dramáticas en que viven las comunidades que se encuentran debajo del muro de la presa de Cola, El Yagal de la Barrick Gold en Cotuí.

Sostuvieron que, al llegar a la zona, en donde permanecieron varios días y una vez allí, junto al Comité se dispusieron a visitar las comunidades y conversaron con Leoncia Ramos, al igual que muchas más personas que viven al pie de la presa de cola.

La comisión detalló que, son muchos hechos agravantes en perjuicio de los campesinos de allí, por la que la empresa Barrick Gold puede ser sometida o demandad en los que detallaron los siguientes:

No tener acceso al agua fresca o agua de los ríos, por lo que el agua para consumo es llevada en botella.

La reubicación de los habitantes que no fueron en su totalidad, no se realizó de la manera correcta por no cumplir con los estándares internacionales de reubicación

Día y noche los pobladores tienen que lidiar con el ruido y la alta luz que produce la actividad minera, lo que provoca mucho estrés en los habitantes, acompañado de la contaminación del aire por el amoniaco, las personas no resisten tóxico lo que aumenta los problemas de salud.

La comisión dijo, que se ha comprometido en trabajar junto al Comité Nuevo Renacer y las comunidades para elaborar un diagnóstico, para que haya estudio científico, el mismo va a servir como prueba documental la cual va a demostrar la realidad que vienen denunciando las comunidades.

Establecen que llevaran las luchas hasta instancias internacionales con el objetivo lograr una resolución importante para las comunidades afectadas.

Jan Morrill dijo, que la Barrick Gold pretende instalar una nueva presa de cola en Pueblo Viejo de la provincia Sánchez Ramírez, lo que provocaría un aumento de riesgos a los habitantes de allí.

De su lado Catherine Coumans explicó que cuando una empresa como Barrick Gold llega a un área como Cotuí esta suele cometer abusos de poder y violaciones a los derechos humanos de las personas humildes que viven en estos campos

La comisión hizo varias recomendaciones tanto al gobierno, como a la empresa minera, entre los que citaron, respetar los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.

“El Comité Nuevo Renacer ha sido muy claro en sus demandas de reubicación de las familias donde puedan tener una vida digna y más tranquila. La empresa Barrick Gold tiene que regirse por los estándares internacionales con los que ya se hizo compromiso y debe respetar las leyes nacionales” dijo Morrill.

Agregó que el Gobierno dominicano debe asegurarse de que Barrick está respetando las leyes, ya que el gobierno se ha legitimado en los derechos del pueblo.

Las comunidades que luchan por ser reubicadas en su totalidad y salir del infierno en que dicen encontrarse, quienes son afectadas severamente por las aguas de una vieja laguna de tóxicos depositados por la minera Barrick Gold

