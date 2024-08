(Video) Injusticia y desvinculaciones en el gobierno municipal del PRM en SDE.

Por Ronny Velásquez/CiudadOriental

En los últimos días, los concejales del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han levantado una voz de protesta ante las constantes cancelaciones de compañeros perremeistas por parte del alcalde Dioris Anselmo Astacio Pacheco

Estas acciones no solo han sido frecuentes, sino también degradantes, privando a muchos de sus prestaciones laborales cosas que regidores de la bancada del PRM dicen es inaceptable y debe ser detenida de inmediato.

En la sesión de este jueves en la sala capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), las denuncias fueron lideradas por el regidor Nacho, quien expuso la gravedad de las cancelaciones injustas.

Muchos de los afectados han sido despedidos con un trato que no solo los deja sin empleo, sino también sin la dignidad de recibir lo que por derecho les corresponde.

Estela García, otra regidora, del PRM se comprometió a realizar su propia auditoría respecto a las cancelaciones y a informar los hallazgos a la administración del partido.

«Si usted quiere cancelar a alguien, no le haga daño», advirtió García, señalando los expedientes injustos que se están haciendo al momento de desvincular a los empleados. «Me tendrán de frente como vocera y perremeistas», afirmó con determinación.

El regidor Juan Rosa también expresó su profunda preocupación por los compañeros cancelados, destacando que muchos de ellos son dirigentes con funciones importantes en las regiones. «Queremos que se tome en cuenta la trayectoria de los perremeistas dentro del partido», dijo Rosa, haciendo un llamado a la justicia y al reconocimiento del esfuerzo de estos miembros.

Incluso desde la oposición se alzaron voces contra estas prácticas. Lennin Caminero, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), denunció que lo peor de estas cancelaciones es que, en las cartas de despido, se acusa a los trabajadores de «abandono de trabajo». Caminero calificó esta práctica como inhumana, ya que daña irreparablemente el historial laboral de las personas afectadas.

Los concejales del PRM, comprometidos con la inclusión social y el bienestar de todos los ciudadanos, hacen un llamado urgente al alcalde para que cese estas desvinculaciones arbitrarias. «Siempre he sido un defensor de la inclusión social», declaró Nacho durante la sesión. «Quienes me conocen saben que no me guío por colores partidarios, pero no podemos ignorar la realidad. Aquí ganó el gobierno municipal del PRM, y por eso debemos defender a nuestros compañeros que están siendo despedidos».

El concejal Nacho, con un sentido de responsabilidad y justicia, instó al secretario general del partido a intervenir.

«Necesito, señor secretario general, que le haga este llamado al señor alcalde. Hemos tratado, en numerosas ocasiones, de buscar los medios para que aquellos que han sido desvinculados sean reinstalados, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta».

En repetidas ocasiones, los regidores han intentado mediar en estos despidos, buscando soluciones que permitan la reinstalación de los afectados. Sin embargo, sus esfuerzos han sido en vano, ya que no han obtenido ninguna respuesta por parte del alcalde. «Este es el escenario que nos compete a nosotros, los regidores, para alzar nuestra voz», enfatizó Nacho.

Es crucial que el alcalde escuche este llamado y tome medidas para rectificar estas decisiones que están afectando injustamente a los compañeros perremeistas. La comunidad espera acciones concretas que demuestren un compromiso social real con la justicia y la equidad.