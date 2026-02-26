(Video)La Sociedad Acción Multiempresarial realiza acto patriótico en honor a la Independencia y a Mella

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.–En un país donde la memoria suele usarse solo para discursos y fotos, los directivos de la Sociedad Acción Multiempresarial SAM decidieron hacer algo más sencillo, pero más simbólico: salir a la calle, colocar una ofrenda floral y recordar que la patria no es un eslogan.

El acto se realizó el miércoles 25 de febrero, en el Monumento a Juan Pablo Duarte, ubicado en la intersección de la Autopista San Isidro con la Autopista Las Américas.

Con motivo del Mes de la Independencia y el natalicio de Ramón Matías Mella, la entidad realizó un acto frente al busto de Juan Pablo Duarte, donde rindieron homenaje a la memoria, el sacrificio y la fe inquebrantable de los Padres de la Patria.

El discurso estuvo a cargo del actual presidente de la entidad, Andrés Tejada, quien fue directo al punto: la libertad es un bien precioso que exige vigilancia constante y responsabilidad cívica. No basta con celebrarla; hay que ejercerla con compromiso.

Tejada exhortó a que ese humilde acto fortalezca la unidad y sirva de inspiración para trabajar por una sociedad más justa, por la paz verdadera y el bienestar común. Recordó que la mejor manera de honrar a los fundadores es practicar con humildad los valores que defendieron: justicia, soberanía, dignidad y compromiso con el bien común.

Pero no todo fue solemnidad. También hubo reclamo.

La entidad informó que solicitó al alcalde la presencia de policías municipales para garantizar el orden durante la actividad. Aunque la promesa fue hecha, ningún agente se presentó al lugar.

Un detalle que no empañó el homenaje, pero que deja una pregunta flotando: si no se puede respaldar un acto patriótico, ¿qué prioridad tienen entonces los símbolos que nos dieron identidad?

Frente al busto, y sin escolta municipal, el grito fue el mismo de siempre:

¡Viva Juan Pablo Duarte!

¡Viva Ramón Matías Mella!

¡Viva Francisco del Rosario Sánchez!