Viuda del regidor de Bayaguana clama justicia: “solo han condenado a los de a pie, el autor intelectual sigue burlándose”

Por La Redaccion

Por más de once años, la viuda del asesinado regidor de Bayaguana, Renato de Jesús Castillo Hernández, ha cargado con el peso de una verdad amarga: la justicia dominicana parece tener dos caras.

Raysa Julieta Acosta, madre de tres huérfanos, denunció que mientras los ejecutores materiales de aquel crimen guardan prisión, el hombre que pagó para que mataran a su esposo — Nelson Osvaldo Sosa Marte (alias Opi)— sigue intocable, protegido por padrinos y amarres en las altas esferas.

“Han condenado a los pobres, a los de a pie. Pero el que dio el dinero para matar a mi esposo, ese se burla en las audiencias, se ríe de nosotros y de la sociedad. ¿Eso es justicia?”, tronó Acosta, con la voz rota pero cargada de rabia contenida.

La mujer pidió al presidente de la República, a la procuradora Yeni Berenice Reynoso y al presidente de la Suprema Corte de Justicia que actúen de una vez por todas.

“Que mis hijos no tengan que sentir en el futuro la tentación de hacerse justicia por sus propias manos porque el Estado les falló”, advirtió.

El caso Bayaguana, que estremeció al país en su momento, hoy sigue siendo una herida abierta. Una herida que sangra no solo para una familia, sino también para quienes creen que la justicia aquí sigue siendo un arma que se aplica al débil, mientras los poderosos se ríen de ella amparados en sus conexiones.

Y mientras eso ocurra, este país seguirá siendo un lugar donde matar sale barato… siempre que tengas dinero para pagarlo.