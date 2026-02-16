53 años del asesinato de Francisco Alberto Caamaño Deñó: Comité Patriótico honra al héroe de Abril y Febrero

Comité Patriótico

El 16 de febrero de 1973 fue vilmente asesinado, luego de ser capturado herido, el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, presidente del gobierno Constitucional en Armas durante la Revolución constitucionalista de abril de 1965, por sicarios militares al servicio del régimen despótico y criminal de los doce años de Joaquín Balaguer, quien cumpliendo directrices de la CIA a través de la embajada de Estados Unidos, impartió la orden para su ejecución.

El coronel Caamaño, al igual que otros oficiales constitucionalistas, fue enviado al exterior a un exilio forzoso en enero de 1966 por el gobierno provisional de Héctor García Godoy, luego de los acontecimientos ocurridos en el Hotel Matum en el que cayeron el coronel Juan María Lora Fernández y el sargento Domingo Antonio Peña (Peñita), violentando los acuerdos consignados en el Acta Institucional que puso fin al conflicto armado en septiembre de 1965, de reintegrar a todos los militares que participaron en la Revolución a sus respectivos cuarteles. No obstante, como militar obediente al poder civil, acató tan injusta y arbitraria decisión, a pesar de no estar de acuerdo con la misma, manteniéndose muy pendiente de la situación prevaleciente en el país.

Al producirse la farsa electoral de junio de 1966 en la cual fue impuesto por los invasores norteamericanos su títere Balaguer, se convence de que su regreso al suelo patrio no sería posible, por lo que decide prepararse política y militarmente para regresar al país a enfrentar las injusticias y represión implementadas por el régimen balaguerista, que había desatado una cacería contra los participantes en la contienda de abril y los sectores populares, asesinando a varios, encarcelando a otros y deportando a un gran número de ciudadanos opositores a países de Europa y América Latina.

En 1967 desaparece de la vida pública con el propósito de organizar su proyecto político militar para regresar a la Patria a defender los derechos del pueblo, para lo cual recluta a excombatientes constitucionalistas y a militantes de algunas de las organizaciones que participaron en la gesta de abril de 1965 con el fin de formar una fuerza militar y articular una expedición armada para liberar al pueblo de la opresión del régimen, los grupos oligárquicos, las transnacionales y el imperio norteamericano.

El 2 de febrero de 1973 desembarca en la cercanía de la playa de Caracoles, ubicada en la provincia de Azua, junto a un grupo de ocho valientes, con el objetivo de instalar un foco guerrillero en las montañas de Quisqueya y desde allí, combatir el gobierno criminal, antipopular, antinacional y corrupto de Balaguer hasta lograr su derrocamiento, lo cual lamentablemente no fue posible, al caer en combate algunos de sus compañeros, él resultar herido y capturado por las fuerzas represivas del régimen y posteriormente asesinado en las montañas de Ocoa.

En el 53 aniversario de su vil asesinato, los dominicanos y dominicanas verdaderamente patriotas debemos levantar en alto el ejemplo de lucha, decoro, dignidad y patriotismo de este héroe de la Patria y sus compañeros de lucha, quienes cayeron luchando por la libertad, la verdadera democracia, la defensa de la soberanía de nuestra Patria y los derechos del pueblo dominicano.

¡¡LOOR AL CORONEL DE ABRIL, COMANDANTE DE FEBRERO!!