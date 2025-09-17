“A 36 años de lucha comunitaria, JUNTAPO rinde tributo a Duarte, Sánchez y Mella”

Fuente externa

La Junta Popular de Organizaciones Barriales y Comunitarias (JUNTAPO), depositó una corona de flores a los padres de la patria Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella en el Mausoleo donde reposan sus restos, con motivo del 36 aniversario de la fundación de esa organización social-comunitaria.

El Coordinador General de JUNTAPO, Ramón – Tito- Ramírez junto a una amplia comisión de dirigentes históricos de esa organización encabezada por Isidro Torres, Ángel Luis Rodríguez, Zoila Villa, Fausto Herrera Catalino entre otros, marcharon desde la parte frontal de la Puerta del Conde (Parque Independencia), hasta el Mausoleo donde descansan los padres de nuestra nacionalidad.

La Ofrenda Floral de JUNTAPO contó con la participación de importantes líderes sindicales como Rafael -Pepe- Abreu presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Cesar Antonio Soto de Fenticommc, el Dirigente Político del movimiento Electoral Peñagomista, Rafael (Fiquito) Vásquez, Fabio Ruiz Rosado, histórico líder de la Asociación de Empleados Universitarios (ASODEMU) en la UASD, espacios sindicales con los cuales se Coordina JUNTAPO en los procesos reivindicativos de los trabajadores.

Ramón-Tito’ Ramírez destacó la presencia de los dirigentes sindicales junto a los cuales libran una gran lucha en torno al respeto a la Cesantía Laboral que trata de ser modificada por algunos sectores del empresariado en perjuicio de los trabajadores.

En la actividad del 36 aniversario Isidro Torres dijo: «Que esa organización fue formada a solicitud del Dr. José Francisco Peña Gómez como brazo externo para la coordinación con las Juntas de Vecinos, grupos de base de las iglesias, Clubes Culturales entre otros y desde ahí captar lo mejor para el espacio político que dirigía y para luchar por las demandas reivindicativas de los sectores populares en campos y ciudades».

Tito Ramírez Coordinador de JUNTAPO dijo que asistían a depositar esas flores a los Padres de la Patria, para así rendir tributo a esos hombres que dieron lo mejor de su vida para dejarnos una bandera y una patria libre y soberana