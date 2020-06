A Manuel Jiménez “le hicieron plancha”; conozca quién y porqué

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 18,040 Fallecidos: 516 Recuperados: 11,224 Activos: 6,300

Por Robert Vargas

En la gestión 2016-2020 en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, existía un grupo de regidores que fueron fieles a los mandatos y orientaciones del ahora alcalde Manuel Jiménez.

Siempre que era necesario adoptar una decisión importante sobre un tema de interés para el municipio, ese grupo de concejales esperaba la última palabra de Jiménez. Todo lo coordinaban.

Sin embargo, el pasado proceso electoral dejó en la mayoría de ese grupo un “sabor amargo” y ahora, una parte de ellos se sienten “traicionados” por Manuel, de quien consideran que los “usó a su antojo” y luego que ganó la alcaldía los ha tratado con presunto “desprecio”.

Hablamos de los ex regidores Juan Rodríguez, Claudia Pérez, Fe María Vicente, Manuel Antonio Todman, Julio Decamps, Daneris Santana y Leo Calderón.

Es necesario aclarar que no todos los de ese grupo están disgustado con Manuel, pero casi todos “tienen su conconcito”.

Esos siete regidores formaban la coalición de los partidos Frente Amplio y Revolucionario Social Demócrata.

Por sus iniciativas y posturas firmes, cierto concejal se lamenta de que “por ustedes no me hice millonario”.

¿Cómo le ha respondido Manuel Jiménez a la entrega y la honestidad de sus ex aliados?

-“Nos ha tratado con la punta del pie”, me comentó alguien del grupo.

Y aquel que se quejaba de que “por ustedes no me hice millonario”, ahora les “saca la lengua” porque él es regidor y los otros no.

¿A qué viene todo esto?

Resulta que, según distintas fuentes consultadas de forma separada por Ciudad Oriental, el alcalde se puso en contacto con los ex regidores del FA-PRSD para ofrecerles designarlos como “asesores honoríficos” de la alcaldía.

Uno de esos ex regidores vaciló y se mostró dispuesto a aceptar la propuesta, pero cambió de posición luego que cinco de ellos participaron en una video conferencia por Zoom y coincidieron que no admitirían ser “humillados”.

Una parte del grupo considera que “el grupo de Manuel” habría ayudado a que le hicieran “trampas” y otra se queja del trato presuntamente humillante que ahora les dispensa “el omnipotente”, como denomina al alcalde.

Este miércoles, estaba supuesta a producirse una reunión en el Palacio Municipal donde todos admitirían ser designados “asesores honoríficos” del síndico, pero todos lo dejaron “como perico en la estaca“.

Se quejan de que, a pesar de sus aportes a la victoria de Jiménez, este ahora los trata con un supuesto “desprecio” y ellos no están dispuesto a padecer “más humillaciones”.

Al menos dos de los siete no participaron en la reunión de Zoom, pero lo que sí parece ser cierto es que la mayoría de ellos consideran a Jiménez como una persona “incapaz de cumplir su palabra” y que, supuestamente, se aprovecharía de quienes confiaron en él.

El desaliento es tan grande con Manuel por parte de esos ex regidores que al menos una persona del grupo ha dicho que, viendo las actuaciones del alcalde:

-“Nos llevó el diablo a todos”.

Lo dijo después de enterarse que Jiménez compensará sus esfuerzos de ayudarlo a ganar la alcaldía dejándoles, para su uso particular, las flotas (teléfonos móviles propiedad del ASDE).