¿Abel Matos decide “enfrentar” a Abinader por defender al hombre que mató a un comandante norteamericano o por oponerse al PLD?

Por Robert Vargas

Aquel día, en San Pedro de Macorís, Gregorio Urbano Gilbert vistió su mejor traje y, bajo su chaqueta, ocultó algunas cosas: un pequeño revólver, diez proyectiles y una carta en la que decía textualmente que “muero, pero muero satisfecho porque es un acto de protesta contra la invasión de mi patria por fuerzas extranjeras”. Iba directo a casarse con la muerte.

En ese momento, era el 10 de enero del año 1917, las tropas invasoras estadounidenses, que habían llegado a República Dominicana el año anterior, establecerían una cabeza de playa en San Pedro de Macorís.

Al joven Gregorio le hervía la sangre en las venas puesto que todos aquellos con quienes se había comprometido a hacer frente con las armas a los invasores, llegado el momento de la verdad, miraron para otro lado y abandonaron todos los planes. Lo dejaron solo.

Sin embargo, Gregorio Urbano Gilbert, quien nació en Puerto Plata y luego se trasladó al Macorís del mar, se mantuvo firme en su propósito.

Fue hacia el puerto dando la impresión de que formaba parte de un comité de recepción y, ya frente a las tropas, sacó su revólver y disparó a matar a los invasores matando en el acto al comandante estadounidense y jefe de las tropas invasoras, capitán CH Button.

Su acción, no prevista por tratarse de un solo individuo, sembró el caos entre los agresores extranjeros mientras se generalizó un tiroteo.

En medio de esa confusión, el joven patriota se se dio a la fuga y, en los montes, se unió a “Los Gavilleros”, que no eran otra cosa que una guerrilla armada que combatió a los invasores estadounidense, de 1916 a 1924.

Mientras estuvo combatiendo en el monte, los norteamericanos nunca pudieron capturarlo.

Sin embargo, años más tarde, en Montecristi, fue delatado por un dominicano y capturado por los invasores norteamericanos, quienes lo condenaron a morir en la horca, pero, ante el creciente movimiento cívico en su defensa, le fue conmutada la pena a cadena perpetua.

Cinco años más tarde, en 1922, salió en libertad.

Gregorio Urbano GHilbert, en NicaraguaCon el paso de los años, Gregorio Urbano Gilbert se fue al extranjero y terminó en Nicaragua, donde se unió al ejército del patriota nicaragüense César Augusto Sandino, de quien fue uno de sus principales colaboradores en la lucha contra los norteamericanos.

Luego regresó a su país, República Dominicana donde, en 1956, se doctoró en Filosófía, en la Universidad de Santo Domingo.

Ya viejo, en el año 1965, se unió a los constitucionalistas en la Zona Colonial de Santo Domingo para combatir, por segunda vez, a las tropas norteamericanas.

Murió en el año 1970.

En el año 2019, el presidente Danilo Medina promulgó la Ley 162-19, que declaró al patriota dominicano Héroe Nacional.

La pasada semana, el presidente Luis Abinader emitió un decreto mediante el cual ordena llevar al Panteón Nacional los restos de Gregorio Urbano Gilbert.

Para ejecutar su mandato, dispuso la creación de una comisión especial que estará encabezada por el economista y productor de radio Euri Cabral, un ex militante de la izquierda revolucionaria que, con el tiempo, se aproximó a la derecha; se convirtió en un cristiano evangélico y se le considera próximo al Partido de la Liberación Dominicana.

Cabral, quien se recibió de bachiller en el liceo Fabio Amable Mota, de Los Mina, es una persona altamente conocida en el terreno político dominicano.

Este domingo, el regidor perremeísta en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Abel Elías Matos, se ha pronunciado en contra de la decisión del presidente Abinader y dijo lo siguiente:

-“Y lo reitero….Euri Cabral no puede presidir un acto de traslado de los restos del patriota Gregorio Urbano Gilbert el señor Cabral es una basura enemigo de este que es mi gobierno y por el cual muchos expusimos nuestras vidas mientras el nos azotaba con su lengua venenosa. Señor presidente no todo el que dice señor…señor podra entrar al reino de los cielos. Le reitero que seguire en el proposito de que esto no sea posible y usted escuche este pedimento”.