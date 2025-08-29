Abinader cambia en apenas ocho días al director de PROMESE/CAL
Por Cinthia Polanco
Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader volvió a mover fichas en su gobierno. Esta vez en el Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL), donde designó mediante el Decreto 493-25 a José Luis López Pérez como nuevo director.
La decisión llama la atención porque apenas el pasado 21 de agosto, con el decreto 472-25, había sido nombrado Andrea Cándida Difó Marte como directora provisional de la institución, en sustitución de Adolfo Pérez de León, quien fue trasladado al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).
El nuevo decreto, fechado el 29 de agosto de 2025, ordena notificar la designación a la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Administración Pública, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como a la propia PROMESE/CAL y demás instituciones competentes.
Con este movimiento, Abinader intenta dar señales de control en una institución que históricamente ha sido foco de cuestionamientos y tensiones internas. PROMESE/CAL fue creado en octubre de 2000 mediante el decreto 991-00 y funciona como una central de apoyo logístico adscrita a la Presidencia de la República.
Lo que no queda claro es por qué, en menos de dos semanas, el mandatario se vio obligado a sustituir al recién designado director. En los pasillos políticos se comenta que el tema va más allá de la gestión administrativa: hay presiones, pugnas y reclamos de poder alrededor de una institución que maneja miles de millones de pesos en compras y distribución de medicamentos.