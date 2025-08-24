Fuente Externa

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader inauguró este sábado en Los Alcarrizos y otras localidades del Gran Santo Domingo tres nuevos centros educativos que, en conjunto, suman 74 aulas y beneficiarán a 2,960 estudiantes a partir del año escolar 2025-2026.

Las obras inauguradas son la Escuela Básica Espejo Camila Henríquez Fe y Alegría, en Los Alcarrizos, con 25 aulas; la primera etapa del Politécnico Profesora Soraya Valentina Núñez Díaz, en la Avenida Monumental, con 24 aulas y la primera etapa de la Escuela Básica Fermina Peguero Payano, en La Guáyiga, con 25 aulas.

En el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, aprovechó para motivar a toda la comunidad educativa de cara al inicio del año escolar 2025-2026, que comenzará este lunes 25 de agosto, exhortando a estudiantes, familias y docentes a incorporarse desde el primer día a clases.

“Estas aulas se colmarán de vida y contenido este lunes, cuando reciban a nuestros estudiantes. Por eso quiero hacer un llamado para que, con disciplina y desde el primer día, convirtamos también estos espacios en lugares de sueños y de entusiasmo”, dijo el titular del Minerd.

También, la directora del centro, Sor Miguelina Pérez, agradeció al presidente Abinader por la mega obra educativa y por estar siempre pendiente del desarrollo de la comunidad de Los Alcarrizos y por su firme compromiso con la educación del país.

En representación de todos los estudiantes, Larimar Sandoval de la Cruz, de 4 grado de primaria, agradeció al presidente Luis Abinader, al ministro de Educación y a todos los involucrados por hacer realidad el sueño de contar con una escuela segura, bonita y llena de esperanza, tras 10 años de espera. «Gracias por creer en nosotros los niños y niñas de este país, gracias por pensar en nuestro futuro por darnos una escuela bonita segura y llena esperanza», expresó la estudiante.

Entre las facilidades de los planteles figuran áreas administrativas, biblioteca, enfermería, laboratorios, oficinas de orientación, salón de profesores, aulas especiales, cocina, comedor y cancha deportiva.

Remodelación histórica del polideportivo Luperón

Más temprano, el presidente Abinader, junto al ministro de Deportes Kelvin Cruz, inauguró la remodelación del polideportivo del Ensanche Luperón, que llevaba más de 20 años sin recibir mantenimiento. La obra devuelve a la comunidad un espacio moderno y seguro para la práctica deportiva y actividades comunitarias, con una inversión superior a los RD$36 millones.

El ministro Cruz destacó que desde su construcción en 2002, el techado no había recibido mantenimiento y que sus instalaciones habían agotado su vida útil. «Qué bueno es trabajar de la mano de un presidente comprometido con el deporte y la juventud», afirmó.

El proyecto incluyó la sustitución total de asientos, techo, luminarias, ventiladores, extractores, oficinas y drenaje pluvial, así como la instalación de un tabloncillo certificado con los mismos estándares utilizados en la NBA. Solo se conservaron las paredes y la base metálica de la estructura original; el resto fue reconstruido por completo.

Cruz explicó que esta entrega forma parte del plan de rehabilitación y construcción de 31 techados multiuso en el Gran Santo Domingo, del cual ya se han inaugurado tres instalaciones, en lo que las autoridades denominan una “revolución deportiva” a favor de la juventud y los clubes comunitarios. Además, se implementó un voluntariado con líderes comunitarios y miembros del club local para garantizar el cuidado y mantenimiento permanente del polideportivo.

De su lado, el presidente del Club Luperón, Carlos Báez, enfatizó que este espacio no es solo una estructura de cemento y acero, sino un lugar donde nacerán ilusiones y donde los niños y jóvenes podrán crecer en el deporte, la cultura y la unidad. Destacó que el techado cumple con los estándares de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y que desde 2002 no se había realizado ninguna reparación de esta magnitud.

Con estas inauguraciones, el gobierno reafirma su compromiso con la educación y el deporte, ofreciendo a niños, niñas y jóvenes espacios modernos y seguros para aprender y desarrollarse plenamente.

Dirección de Prensa del Presidente