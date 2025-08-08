Adán Peguero celebra triunfo del PRM en el CODIA y destaca consolidación del liderazgo técnico en Santo Domingo

Fuente externa

Santo Domingo Este. – El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santo Domingo Este, Ing. Adán Peguero, calificó como “histórico y estratégico” el triunfo de la Plancha No. 01 encabezada por el Ing. Jeudy Rubio en las elecciones del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) en la provincia Santo Domingo.

En un ambiente marcado por la participación activa y la consolidación de liderazgos emergentes, Peguero reconoció públicamente el papel decisivo que desempeñaron el dirigente político Robert Polanco y el alcalde del municipio, Dio Astacio, asegurando que sin su respaldo el resultado no habría sido posible.

“Este no fue un logro individual, sino el resultado de un esfuerzo colectivo. Sin la ayuda de Robert Polanco y del alcalde Dio Astacio, este triunfo sencillamente no hubiese sido posible”, expresó con firmeza el dirigente perremeísta.

Peguero afirmó que la victoria del PRM en este gremio técnico-profesional no solo fortalece la estructura del partido, sino que también consolida la visión de desarrollo que impulsa el presidente Luis Abinader, al colocar profesionales comprometidos en posiciones estratégicas para el avance del país.

“El triunfo del Ing. Jeudy Rubio en la provincia Santo Domingo es una muestra del compromiso de nuestros profesionales con la transformación nacional. Este resultado potencia los programas de construcción, planificación urbana y desarrollo sostenible que lidera el Gobierno”, puntualizó Peguero.

El también exdirector del INPOSDOM subrayó que la participación activa de los profesionales en los procesos gremiales representa un eje central en la agenda institucional del PRM, al promover espacios donde el conocimiento técnico se pone al servicio del bienestar colectivo.

“Continuaremos apoyando a nuestros ingenieros, arquitectos y agrimensores para que ocupen espacios de liderazgo, donde puedan aportar con ética, capacidad y responsabilidad social. Esta victoria en el CODIA es apenas el inicio de una nueva etapa de compromiso y transformación”, señaló.

Las elecciones del CODIA, celebradas a nivel nacional, renovaron las directivas de sus delegaciones. En Santo Domingo Este, la plancha respaldada por el PRM obtuvo un respaldo contundente gracias a una estrategia política bien estructurada y al trabajo coordinado de líderes que entienden la importancia de alinear gremios y gestión pública.

Con esta victoria, el PRM reafirma su influencia en los principales sectores profesionales del país, proyectando una estructura política moderna, tecnocrática y comprometida con el desarrollo integral de la República Dominicana.