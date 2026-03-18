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Santo Domingo, RD.– El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) inauguro con rotundo éxito el Primer Congreso Pedagógico: “La Educación Dominicana Pensada Desde el Magisterio”, desarrollado de manera simultánea en los 7,931 centros educativos del país, con la participación de más de 115,000 maestros y maestras.

El secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la ADP, Prof. Menegildo De La Rosa, valoró como un éxito total la masiva participación del magisterio, resaltando el compromiso de los docentes con la transformación del sistema educativo.

“Este congreso evidencia la capacidad organizativa de la ADP y el alto nivel de compromiso del magisterio dominicano con la calidad de la educación pública”, afirmó De La Rosa.

De su lado, el secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, Rafael Féliz, destacó que esta jornada marca un hecho histórico para el magisterio nacional, al lograr integrar a la docencia en un proceso colectivo de reflexión sobre la realidad educativa dominicana.

“El magisterio dominicano tiene mucho que aportar al debate educativo. Desde nuestras aulas y comunidades educativas estamos construyendo propuestas que fortalezcan la educación como un instrumento eficaz para el desarrollo del país”, expresó Féliz.

Los dirigentes explicaron que, en esta primera fase, se desarrollaron jornadas pedagógicas en escuelas, liceos y politécnicos, con el propósito de recoger experiencias exitosas y reflexiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la visión del profesorado sobre el modelo educativo nacional.

Asimismo, se informó que el congreso continuará con jornadas por seccionales, paneles y conferencias, hasta culminar con una plenaria nacional, donde se consolidarán las propuestas surgidas en todo el país.

La ADP recordó que este congreso constituye la actividad central del 56 aniversario de la ADP, a celebrarse el próximo 13 de abril, reafirmando el compromiso histórico del gremio con la defensa de la educación pública y el fortalecimiento del sistema y la calidad educativa.

El congreso aborda seis ejes temáticos fundamentales:

•La mejora del aprendizaje y el rol del docente como sujeto pedagógico.

•La defensa de la educación pública, la carrera docente y la calidad de la inversión del 4% del PIB para la educación.

•El cumplimiento del artículo 197 de la Ley 66-97 y la prioridad del gasto educativo.

•La relación entre el currículo oficial y la práctica docente en el aula.

•La incorporación de la tecnología y la inteligencia artificial en los procesos educativos.

•El análisis del modelo educativo dominicano y la formación de ciudadanos críticos, solidarios y participativos.