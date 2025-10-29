Advierten permitir votar con licencia o pasaporte pone en riesgo el proceso electoral

Fuente externa

Santo Domingo – El presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL), Pablo Vicente, rechazó la propuesta sometida por el diputado Félix Michel Rodríguez, que busca modificar el artículo 241 de la Ley Orgánica 20-23 sobre el Régimen Electoral para permitir que los ciudadanos puedan ejercer el voto utilizando la licencia de conducir o el pasaporte como documentos válidos.

Vicente calificó la iniciativa como un retroceso institucional que debilita los controles del sistema electoral dominicano y pone en riesgo la confiabilidad del sufragio, al sustituir el único documento autorizado por la ley —la cédula de identidad y electoral— por otros instrumentos creados para fines distintos.

“El voto es el acto más importante de la democracia. Permitir que se ejerza con documentos distintos a la cédula electoral abre la puerta a la confusión, la suplantación y la pérdida de control del padrón, lo que afectaría gravemente la transparencia del proceso”, expresó Vicente.

El presidente de FUJUDEL recordó que la cédula de identidad y electoral no es un documento cualquiera, sino el vínculo oficial entre la ciudadanía y el sistema electoral, respaldado por controles biométricos y bases de datos administradas por la Junta Central Electoral (JCE), que garantizan la autenticidad y unicidad del voto.

Asimismo, advirtió que ni el pasaporte ni la licencia de conducir cumplen con los estándares de seguridad, verificación y trazabilidad necesarios para un proceso electoral confiable, lo que podría comprometer la integridad de los resultados y la confianza pública en las instituciones.

“La solución no está en multiplicar los documentos válidos, sino en fortalecer la entrega, renovación y actualización de la cédula electoral, así como en promover una mayor educación cívica que motive la participación consciente y responsable”, agregó Vicente.