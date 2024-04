Aish renuncia como miembro de la Comisión electoral de la Federación de Bádminton

Por William Aish

Por esta vía quiero comunicar mi renuncia irrevocable como miembro de la Comisión Electoral para la asamblea eleccionaria de la Federación Dominicana de Bádminton, a celebrarse el sábado 27 del presente mes de abril, a las 10 de la mañana en el Pabellón de la Federación Dominicana de Ajedrez.

Hace un par de días Nelson Javier Ozuna, presidente de la Asociación Metropolitana de Bádminton me expresó que en la asamblea general extraordinaria fui elegido, junto a otros dos miembros para que seamos parte de dicha Comisión Electoral y luego de pensarlo y analizarlo le dije que sí, aún cuando no sabía que ya existía una Comisión Electoral, ratificado en una asamblea previo, en la cual eligieron a los amigos Américo Celado, Gilberto García, y al eminente doctor José Joaquín Puello Herrera.

Al levantarme en la mañana de este jueves varias personas me llamaron y me escribieron sobre el caso, entre ellos mi gran amigo y consejero Rafael Villalona Calero, quien fue el primero que me dio la información y que debía, como amigo llamar a Celado, quien hizo la denuncia sobre la nueva Comisión Electoral.

De hecho, reitero no sabía que ya existía una Comisión Electoral, sí lo sé no firmo, pues en mi corta vida dentro del periodismo deportivo nunca he usurpado funciones ajenas, pero mucho menos estaría compitiendo con grandes amigos como Celado, Gilberto y el eminente doctor Puello Herrera.

Tampoco sabía hasta hoy que “manos oscuras”, están en el “plan” de entrar a esa federación para luego conseguir el voto para las elecciones del Comité Olímpico Dominicano para el año 2026.

En mi condición de periodista íntegro, que juega limpio, y que siempre critica lo mal hecho, no me prestaría para estar en una asamblea eleccionaria y apoyar “cosas indebidas que siempre he criticado”.

Pero mucho menos apoyaría a que la política entrase al deporte, el movimiento olímpico no merece eso, y siempre he criticado que la política no puede entrar al Comité Olímpico, por lo tanto, debo seguir firme con mis principios. Siempre he sido un abanderado del fair play (el juego limpio).

Siempre estaré dispuesto a apoyar y ayudar al deporte olímpico, principalmente a federaciones como bádminton, que en estos momentos está suspendida por el COD, porque los intereses no deben estar por encima de la federación y los atletas.

Gracias a quienes me llamaron, me apoyaron y me aclararon todo.

William Aish, periodista