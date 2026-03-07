Alcaldía SDE anuncia cierre de calles por Desfile Cultural Municipal 2026

Fuente externa

Santo Domingo Este.-El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) informa que este sábado 7 de marzo desde las 8:00 de la mañana estará cerrado el cruce de la calle Costa Rica con Av. Venezuela por el inicio del montaje del “Desfile Cultural Municipal 2026”, mientras que el domingo 8 será el cierre total de la Av. Venezuela, desde la calle José Cabrera hasta la calle Bonaire, desde las 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Las autoridades municipales solicitan la colaboración de los conductores y exhortan a tomar rutas alternas durante el desarrollo del evento.

El domingo 8 de marzo, previo al desfile, desde las 10:00 de la mañana se realizará una jornada de actividades recreativas y familiares, y a partir de las 2:00 de la tarde se desarrollará una agenda artística que contará con la participación de más de 40 agrupaciones y comparsas provenientes de distintos sectores del municipio, en un encuentro dedicado a fortalecer los valores de la familia, el orgullo comunitario y la diversidad cultural que caracteriza a Santo Domingo Este.

Las autoridades municipales reiteraron su llamado a los conductores y ciudadanos a colaborar con las disposiciones de tránsito, con el objetivo de garantizar un evento seguro y organizado para todos los asistentes.