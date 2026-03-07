Luis Alberto Tejeda encabeza respaldo a Francisco Javier en la circunscripción 2 de SDE

Por Joselito Feliz

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y excandidato a la alcaldía de Santo Domingo Este, Luis Alberto Tejeda, expresó su respaldo al aspirante presidencial Francisco Javier García, durante una reunión en la que dirigentes sociales y políticos de la circunscripción 2 de esa demarcación afirmaron que es la mejor opción para encabezar la boleta del partido morado.

Durante el encuentro, Tejeda aseguró que la aspiración presidencial de García no responde a una improvisación, sino a una estrategia política previamente pensada.

“Nosotros no queremos un candidato. Nosotros queremos un presidente. Francisco Javier aspirar y salir tan temprano no fue un acto de improvisación; fue un acto estudiado, consensuado y premeditado”, sostuvo el dirigente peledeísta.

Tejeda enfatizó que dentro de esa organización política el liderazgo debe concentrarse en la figura de García de cara a las próximas elecciones, destacando su experiencia y trayectoria dentro del partido.

En ese sentido, dirigentes peledeístas de la zona coincidieron en que el PLD necesita un liderazgo con experiencia política y estructura organizativa para volver al poder.

“Este equipo tiene experiencia política y estructuras para que nosotros podamos ganar. Estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer para que el compañero Francisco Javier sea el candidato que le conviene a esta República Dominicana”, expresaron.

Asimismo, destacaron las cualidades políticas del aspirante presidencial, resaltando su capacidad de comunicación y su conocimiento de los temas nacionales.

“Todo el mundo aquí conoce que cuando Francisco Javier expone lo hace con claridad y con conocimiento. Es por eso que tenemos que hacer el gran esfuerzo para que sea él el candidato”, afirmó uno de los dirigentes presentes.

En medio del encuentro, también se escuchó el respaldo de los dirigentes que participaron en la actividad.

“El candidato del Partido de la Liberación Dominicana va a ser y será Francisco Javier García. No hay de otra. Es él”, expresaron.

Finalmente, Tejeda reiteró su convicción de que el dirigente peledeísta terminará encabezando la boleta presidencial del PLD en los próximos comicios.