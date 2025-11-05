Alexandra Peña asume con orgullo su juramentación en la nueva Dirección Política de la Fuerza del Pueblo

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo.– Llena de entusiasmo, compromiso y lealtad, Alexandra Peña fue juramentada este lunes como miembro de la nueva Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, en un acto encabezado por el presidente de la organización, doctor Leonel Fernández, junto al vicepresidente Radhamés Jiménez Peña, el secretario general Antonio Florian (Peñita) y demás dirigentes nacionales.

Peña expresó su satisfacción por esta designación, destacando que asume este nuevo rol con responsabilidad y plena convicción de seguir trabajando por los mejores intereses del país y de su partido.

“Hoy fuimos juramentados con el firme compromiso de seguir fortaleciendo la Fuerza del Pueblo, bajo el liderazgo de nuestro presidente Leonel Fernández. Nos guía la lealtad y el deseo de aportar a la transformación que demanda nuestra nación”, manifestó.

Durante la reunión, la Dirección Política aprobó además la realización de una gran marcha nacional el próximo 30 de noviembre, en respuesta a las “calamidades y el descontento que vive el pueblo dominicano bajo el mal gobierno del PRM”, según se informó.

Con esta juramentación, Alexandra Peña reafirma su rol como dirigente activa dentro de la Fuerza del Pueblo y su compromiso con el trabajo político al servicio de la ciudadanía.