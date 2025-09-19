Alexis Peguero: “Felicitamos a Marileidy Paulino por la plata y record nacional en Mundial Atletismo”

Por José Cáceres

TOKIO, JAPÓN. El presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, ingeniero Alexis Peguero, aseguró este viernes que la delegación dominicana se siente altamente satisfecha con que la dominicana, Marileidy Paulino, haya logrado la medalla de plata y un nuevo récord nacional en los 400 metros planos, en el Campeonato Mundial de Atletismo en Japón.

“Fue una carrera muy competitiva, ella hizo 47:98, recuerden que las que llegan a la final son las mejores del mundo y cualquier cosa puede pasar, por eso, valoramos la plata que nos brindó Marileidy Paulino”, dijo Peguero.

Asimismo, felicitó la participación de los tres atletas de la delegación como son Alexander Ogando que llegó a la final de los 200 metros, Lidio Feliz, Liranyi Alonzo, quien por asunto de lesión tuvo que abandonar el Mundial”, añadió.

Dijo que como país pequeño de la Región, compitiendo con grandes potencias, regresará a la patria con una medalla de plata en el pecho de Marileidy Paulino, quien mostró toda su clase.

Manifestó que Paulino, nueva vez, puso el corazón y se entregó como siempre en la pista y sabía que tenía a más de 11 millones de dominicanos que estaban atento a su carrera. “En el deporte se llega en primer lugar, pero también en segundo y tercero y eso mantiene en el podio al equipo nacional, precisó.