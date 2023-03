Ampliación Autopista San Isidro el muro de la vergüenza de una Ciudad injusta

Por Esther Morillo

Anteriormente, era habitual que se construyera muros para ocultar esos bolsones de miseria que

existen en todas nuestras ciudades y que ‘afean’ y afectan la imagen de orden y opulencia que los

gobiernos quieren proyectar ante el turismo, o que molestan a los vecinos de clase alta o media alta,

en cuyos entornos se emplazan. A estos muros le llamamos ‘’muros de la vergüenza” porque nos

avergonzamos de mostrar la realidad tal cual es y cómo es más fácil y económico tapar la pobreza

que combatirla, se opta por lo primero.

Varios muros de la vergüenza tenemos, construidos tanto por particulares como por el Estado. El más

famoso, el construido en 1992 justificado como ‘’ muralla de protección’’ pero que separa al barrio

Simonico del Sector de Villa Duarte del Faro a Colón, construido en esa misma fecha, en ocasión de

la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América, celebración que atraería a

importantes visitantes, a los cuales debíamos impresionar y por tanto evitar que conocieran la otra

cara de la ciudad de Santo Domingo. Existen también en sectores exclusivos para separar a pobres y

ricos, como en Naco del Polígono Central del Distrito Nacional, para tapar la vergüenza del barrio La

Yuca, en Los Prados y Urbanización Fernández para tapar la vergüenza de Los Praditos, en La Julia,

para tapar la vergüenza de El Maguito y muchos más.

En la Autopista de San Isidro como parte de su ampliación, también se está construyendo un ‘’muro de la

vergüenza’’. Este muro no está concebido para tapar pobreza, porque se está construyendo precisamente en

una zona que como el mismo ministro de Obras Públicas ha dicho, es la zona de mayor crecimiento de Santo

Domingo Este, el Exalcalde Alfredo Martínez, la calificó incluso como el Down Town del municipio, por el tipo

y calidad de proyectos inmobiliarios que se están ejecutando. Es un muro que no oculta pobreza, pero es un

muro de la vergüenza y lo es porque evidencia el retraso y la falta de conciencia de las autoridades, que a estas alturas replican un modelo de ciudad obsoleto en todas partes del mundo, el modelo de ciudad pensada para el vehículo y no para las personas, para el peatón, que es el protagonista y verdadero dueño de las ciudades.

Puede interesarle:Dice: Ampliación de la «autopista» de San Isidro podría crear un caos para peatones. El muro de la Autopista San Isidro es una vergüenza porque excluye especialmente a niños y niñas, a envejecientes y a las personas con discapacidad, a pesar de que el Alcalde Manuel Jiménez, evidentemente excluido de las decisiones sobre este proyecto, promueve como slogan y aspiración “Una Ciudad Justa y Creativa” y a pesar de que nuestro País es signatario de convenios internacionales en este sentido, los cuales, según la Constitución de la Republica, tienen jerarquía constitucional, por tanto deben ser de cumplimiento obligatorio por los órganos del Estado. Entre esos convenios, cabe destacar:



1) La CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE

DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, elaborada por la Organización de

Estados Americanos (OEA) en el 2009 y ratificada mediante Resolución No. 50-01 del 15 de marzo de

2001. Obliga al País a adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra las

personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas medidas para

eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones

que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad.

22) La CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Elaborada

en el año 2007 por la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y ratificada en 2008, mediante

la resolución No. 458-08 del 30 de octubre de 2008, Gaceta Oficial: 10495. El propósito de esta

Convención fue ‘’promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos

los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y

promover el respeto de su dignidad inherente’’. Incluye como uno de sus Principios, la accesibilidad.

3) Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), firmados en el 2015 por los países miembros

de la ONU, incluyendo el nuestro. Establece los objetivos y metas que los gobiernos deben lograr al

2030 para lograr el desarrollo en sus respectivos países, de forma equitativa y sostenible. Son 17

Objetivos, enfocados en 3 importantes aspectos: lo ambiental, lo económico y lo social y por tanto

orientados a lograr la protección del Planeta a través del cuidado del medioambiente, el fin de

pobreza y a la eliminación de las desigualdades.

En su Objetivo # 11 se plantea ‘’Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, y como dos de sus metas: ‘’Proporcionar acceso a

sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad

vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las

necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con

discapacidad y las personas de edad; y ‘’Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios

públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad

y las personas con discapacidad.

Además de los convenios internacionales, el País cuenta con otros instrumentos legales y técnicos

propios, para hacer ciudades y entornos accesibles, como son:

El Reglamento 00-07. Este “Reglamento Para Proyectar Sin Barreras Arquitectónicas” establece

regulaciones para el diseño y construcción de edificaciones y su entorno, con el objetivo de reducir y

eliminar todas las barreras físicas que obstaculicen la integración de todas las personas con algún

tipo de limitación. La Ley 5-13, del 15 de enero de 2013.

Ley Orgánica Sobre Igualdad de Derechos de Las Personas Con Discapacidad. Incluye también la

Accesibilidad como uno de los principios que la fundamentan y acoge como Política del Estado, las

Políticas de accesibilidad universal, que tienen como finalidad ‘’asegurar a las personas con

discapacidad el acceso efectivo al entorno físico, al transporte, la comunicación, la información y al

conocimiento, incluidos las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y a otros

servicios e instalaciones abiertas al público, tanto en las zonas urbano marginal como rurales’’

Como se evidencia el muro de la Autopista San Isidro es un Muro de la Vergüenza, que debe

avergonzar a la Alcaldía de Santo Domingo Este y a su alcalde Manuel Jiménez, gerente de la cuidad,

por quien votaron sus munícipes para ejercer en sus nombres el poder que le da la Constitución de

la Republica para gestionar el territorio municipal, intervenido y agredido hoy, por una institución del

gobierno central, sin que este haga el mas mínimo intento de garantizar a los ciudadanos, esa ciudad

‘’Justa’’ que teóricamente promueve.

Es una vergüenza, porque el Ministerio de Obras Públicas, no solo viola los principios de sus propias

normas, sino que deja mal parado al País, violando las disposiciones de los convenios internacionales

que se ha comprometido a cumplir.

Esta obra, cuya ejecución agradecemos al Presidente Abinader, por la importancia que reviste para

las y los residentes y para los desarrollos presentes y futuros, no debe convertirse en un elemento de

discordia, por el capricho injustificado de quien o quienes se le ocurrió romper con la trama lógica,

que debió ser la continuidad de la Autopista, tal cual existe hasta la Charles de Gaulle (isletas

arborizadas, no muro), por lo que solicitamos su intervención para detener esta agresión, que

además de lesiva al ornato de la vía y del municipio, excluye a la población que debemos proteger.

Esther Morillo

Arquitecta-Municipalista

Expresidenta del CODIA

Expresidenta MUPYMECON