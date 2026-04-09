Arquitecto Fredny Díaz solicita intervención urgente del drenaje pluvial en El Almirante tras inundaciones

Fuente externa

Santo Domingo Este.– El arquitecto Fredny Díaz, hizo un llamado urgente al Ayuntamiento de Santo Domingo Este para que acuda en auxilio del sistema de drenaje pluvial del sector El Almirante, luego de que las lluvias registradas el pasado viernes 27 de este mes provocaran inundaciones generalizadas en todas las calles principales de la zona.

Díaz señaló que la situación evidenció, una vez más, el colapso del sistema pluvial, afectando la movilidad, la seguridad de los residentes y generando condiciones de insalubridad en toda la comunidad.

“El pasado viernes 27, todas las calles de la Ciudad del Almirante estaban completamente inundadas. Esto no es un hecho aislado, es una problemática constante que requiere intervención inmediata”, expresó.

Asimismo, recordó a las autoridades municipales que en octubre del año 2025, tras el paso de una vaguada que impactó el municipio, funcionarios del cabildo se presentaron en el sector, realizaron levantamientos, grabaron materiales audiovisuales y prometieron soluciones que, hasta la fecha, no han sido ejecutadas.

“Las autoridades vinieron, hicieron videos y promesas, pero nunca regresaron a resolver el problema. Hoy la situación sigue igual o peor”, afirmó.

En ese sentido, el arquitecto hizo un llamado directo al alcalde Dio Astacio para que atienda esta problemática con carácter de urgencia, recordándole que el sector El Almirante forma parte del municipio de Santo Domingo Este.

“El Almirante también es Santo Domingo Este. No puede seguir siendo olvidado. Es momento de actuar”, enfatizó.

Finalmente, Díaz reiteró la necesidad de una intervención integral del sistema pluvial que garantice soluciones definitivas y sostenibles para evitar que cada evento de lluvia continúe afectando a cientos de familias del sector.