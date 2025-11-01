Arzobispo coadjutor, Morel Diplán celebra misa acción de gracias por 89 años del Cardenal López Rodríguez

Por José Caceres

El nuevo Arzobispo coadjutor electo de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán celebró una eucaristía en acción de gracias en honor a los 89 años de la celebración de la fecha natalicia del Cardenal, Nicolás de Jesús López Rodríguez.

La misma se llevó a cabo en la residencia del Cardenal López Rodríguez en el Distrito Nacional donde asistieron varios sacerdotes y algunos familiares. También estuvo el obispo electo de la Diócesis Stella Maris, Manuel Antonio Ruíz de la Rosa.

“Hemos querido celebrar esta eucaristía en acción de gracias por la vida y la salud de nuestro Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, afirmó el obispo electo de Santo Domingo Este, Manuel Ruíz de la Rosa, quien dijo que López Rodríguez agradeció cargado de emoción y felicidad ese regalo que le hicieron hoy.

Trayectoria de López Rodríguez

El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez dejó el Arzobispado de Santo Domingo en septiembre de 2016, tras 35 años de servicio pastoral en esa arquidiócesis, en ese momento, y de que el fenecido papa Francisco aceptara su renuncia por razones de edad.

El ex arzobispo metropolitano de Santo Domingo, quien no pierde el título de cardenal porque tiene carácter vitalicio, nació el 31 de octubre de 1936, en la comunidad de Barranca, en La Vega.

Sus padres fueron Perfecto Ramón López Salcedo y Delia Ramona Rodríguez.

Estudió filosofía y teología en el Pontificio Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo; y el 18 de marzo de 1961 el padre Francisco Panal, obispo de la diócesis de La Vega (ya fallecido), lo ordenó sacerdote.

De 1964 a 1966 estuvo en Roma, donde realizó estudios de Sociológica Pastoral en el Centro Internacional para la Formación Sociológica del Clero (CISIC), y un doctorado en Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Gregoriana. Luego retornó a La Vega para continuar con su labor pastoral hasta 1978.

El 16 de enero de 1978 el papa Pablo VI designó a López Rodríguez obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, cargo que ocupó hasta 1981, cuando fue nombrado arzobispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Lo sustituyó el vigente arzobispo, Francisco Ozoria.

Diez años después, el 28 de junio de 1991, fue ordenado como cardenal presbítero, durante el papado de Juan Pablo II.