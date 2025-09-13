¿ASDE pretendía comprar 500 uniformes a más de RD 6 mil pesos la unidad?

Por Jarlen Espinosa.

Santo Domingo Este, RD. – ¿Y qué es lo que tendrán estos uniformes? Es la pregunta que nos hacemos al enterarnos de que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), destinó más RD$ 3 millones de pesos, para la compra de 500 uniformes, donde el aproximado por unidad sería de RD$ 6,400.00 pesos.

Se trata de los uniformes de la Policía Municipal del ASDE, para los cuales se destinaron un total de RD$ 3,200,000.00.

Así se muestra en el portal de Comprasdominicanas.gob.do, donde la referida solicitud aparece como proceso adjudicado y celebrado.

La empresa beneficiada ha sido Melkis Díaz Bridal Boutique, SRL, y en su propuesta ofrecerá el servicio solicitado por el ASDE, por un presupuesto menor al estimado.

El costo sería de RD$ 2,655,000.00, es decir, que, si dividimos esa cantidad entre los 500 uniformes que busca comprar el Ayuntamiento de SDE, nos arroja un total de RD$ 5,310.00 cada uno, devolviéndonos a nuestra pregunta inicial…

¿Y qué es lo que tendrán estos uniformes?

Siendo así, hasta parecería una estrategia, lanzar un precio estimado por encima del costo real, para quedar en un precio menor, pero que, aun así, sigue estando un tanto elevado.

Solo queda preguntarle al acalde Dioris Anselmo Astacio (Dío) sobre las características de estos uniformes, puede que tengan elementos que no sepamos y que cuando los agentes municipales se los pongan tengan superpoderes, sentidos agudizados, un potenciador de sus funciones, etc.