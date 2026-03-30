Por Amaurys Florenzan

Las autoridades realizaron un operativo de vigilancia y control en la Loma de Managua ante pretensiones de ocupación de solares e invasiones ilegales de terrenos en áreas declaradas protegidas por la Alcaldía de Bayaguana, provincia Monte Plata.

El operativo fue llevado a cabo por miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), acompañados por el coronel Alejandro Santana Mota, del Ejército Dominicano, el subdirector regional XI, y con la participación del director municipal de Bayaguana, Maximiliano Beato, el inspector provincial de Monte Plata y el inspector municipal de Yamasá.

Según las autoridades, dicho operativo se llevó a cabo en atención a una denuncia difundida en redes sociales, en la que se indicaba que la referida loma, considerada patrimonio municipal, presuntamente estaba siendo parcelada por comunitarios.

Al momento de la intervención, se comprobó la existencia de una empalizada, procediéndose de inmediato a su desmantelamiento e incautación de los alambres de púas y los postes utilizados.

Las autoridades actuantes informaron que, hasta el momento, no se han identificado responsables, por lo que se mantendrá vigilancia constante en la zona hasta dar con los mismos.

En ese sentido, se comunicó que existe un permiso emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a favor del Instituto Agrario Dominicano (IAD), para la realización de trabajos de rehabilitación de caminos vecinales dentro de la Loma de Managua.

Se recuerda que la Alcaldía de Bayaguana declaró que la Loma de Managua “No se toca”, mediante una ordenanza que advierte a todas las empresas públicas o privadas que deseen o pretendan explorar o explotar la misma. Asimismo, indica que esta decisión es irrevocable y ordena a la Compañía Minera Cormidom retirar, a la mayor brevedad posible, todos los instrumentos, materiales y equipos de exploración de la zona.

Recientemente, el movimiento comunitario Centinelas del Este, junto a munícipes y organizaciones sociales de Bayaguana, anunció una movilización para denunciar nuevas amenazas ambientales en la Loma de Managua, luego de que las comunidades lograran detener intentos de exploración minera en esa zona de alto valor ecológico.

La organización, integrada por ciudadanos, expresó su preocupación ante lo que califican como un proceso “silencioso” de ocupación y parcelación de terrenos en la falda de la loma, especialmente en áreas cercanas a la ribera y a los afluentes que alimentan los ríos Comate y Comatillo.