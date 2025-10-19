Autoridades y empresarios destacan el liderazgo del INFOTEP en sus 45 años

Fuente externa

Santo Domingo. – Autoridades del Estado, líderes empresariales, sindicales y religiosos destacaron el liderazgo del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) en el desarrollo social y económico de la República Dominicana, al participar en las misas simultáneas de acción de gracias realizadas en todo el país con motivo del 45° aniversario de la institución.

Las ceremonias fueron encabezadas por las autoridades nacionales y regionales del INFOTEP, junto a representantes de los sectores productivos y sociales, en una muestra de unidad y compromiso con el modelo tripartito que caracteriza al organismo rector de la formación técnico profesional.

“Un referente nacional, regional y mundial”

El ministro de Trabajo y presidente ex oficio del INFOTEP, Eddy Olivares, resaltó la trascendencia de la institución al celebrar sus 45 años de fundación, destacando su expansión, modernización y reconocimiento internacional.

“El INFOTEP ya no es solo un referente nacional o regional, sino también internacional. Su crecimiento y prestigio reflejan el servicio que ha brindado al país durante estos 45 años. Se trata de una institución que se reinventa para servir a la nación”, expresó el ministro.

Olivares subrayó que el INFOTEP, que hace pocos años contaba con apenas ocho recintos, hoy dispone de 63 centros formativos en todo el territorio nacional, garantizando acceso a la capacitación y a mejores oportunidades laborales para miles de dominicanos y dominicanas.

De igual manera, el alcalde del municipio de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, felicitó al INFOTEP por su aniversario, al destacar que “en estas cuatro décadas y media ha sabido reinventarse, innovando en tiempos difíciles para formar verdaderos técnicos al servicio de la nación”.

La Iglesia reconoce solidez y aporte social

El obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís, Monseñor Santiago Rodríguez, afirmó que el INFOTEP “no solo da conocimientos o herramientas, sino que transforma a las personas, transforma a las familias y transforma una nación”, calificando su labor como “una acción social de gran alcance” que lleva oportunidades de formación y desarrollo a las comunidades más vulnerables del país.

Por su parte, el arzobispo de Santiago, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, destacó que el INFOTEP “es símbolo de solidez y estabilidad”, y aseguró que “sus egresados son altamente valorados por las empresas, debido a su calidad formativa y a los resultados tangibles que aporta a la sociedad”.

Sector empresarial resalta sinergia e impacto formativo

Representantes del sector empresarial coincidieron en que la formación técnica impartida por el INFOTEP dinamiza el empleo, la productividad y el desarrollo económico del país, gracias a la sinergia entre los sectores público, privado y laboral.

La directora ejecutiva de Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), Yajaira Sosa Machado, valoró la apertura institucional del INFOTEP al diálogo y la colaboración con las empresas.

“Contar con una institución que escucha y adapta sus programas a las necesidades reales del mercado laboral es clave para seguir impulsando el desarrollo económico y la competitividad del país”, afirmó Sosa Machado.

Mientras que la directora administrativa de Promipyme, Yancarelis Lora, señaló que el INFOTEP “ayuda al crecimiento económico y al desarrollo empresarial, pues las carreras técnicas en los sectores industriales y productivos son muy demandadas y están bien remuneradas”.

De manera coincidente, las personalidades entrevistadas resaltaron la extraordinaria labor desarrollada durante los últimos cinco años por la gestión del director general del INFOTEP, profesor Rafael Santos Badía, destacando su liderazgo visionario, su capacidad de innovación y el impulso dado a la expansión institucional, la modernización de los programas formativos y la vinculación efectiva con los sectores productivos del país.

Con 45 años de servicio al país, el INFOTEP reafirma su compromiso con la excelencia, la inclusión y la formación de un talento humano que impulsa la economía y transforma vidas, familias y comunidades.