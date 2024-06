Bombardeos en Gaza Dejan 17 Muertos; Ataque a Campamentos de Refugiados Aumenta la Tensión

Fuente externa

Gaza, – Un reciente ataque aéreo israelí sobre la Franja de Gaza ha causado la muerte de al menos 17 palestinos en los campamentos de refugiados de Nuseirat y Bureij durante la madrugada del martes. Las víctimas incluyen comerciantes y civiles que, según relatos locales, no estaban involucrados en confrontaciones armadas.

El ataque se intensificó tras un incidente similar en Rafah, donde nueve personas perdieron la vida mientras esperaban la llegada de ayuda humanitaria. Umm Mohammed Daloul, quien perdió a un familiar en el ataque, expresó su desolación ante la situación: “Eran comerciantes, no tenían nada que ver con nada. Fueron atacados con misiles. No hay seguridad. No existe la seguridad. Eran personas inocentes, personas honestas que no tenían nada que ver con nada. Las fuerzas armadas israelíes mataron a los comerciantes. Mataron a civiles. Mataron a niños y niñas. Mataron a mujeres. Nos han maltratado”.

Este recrudecimiento de la violencia subraya la grave situación de seguridad en la región y el alto costo humano de los continuos enfrentamientos. Las comunidades internacionales han reaccionado con preocupación ante estos eventos, instando a ambas partes a buscar una solución pacífica y duradera al conflicto.