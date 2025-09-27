CAASD trabaja para solucionar avería causada por lluvias que limita suministro de agua potable en Las Praderas

Fuente externa

Domingo, RD – La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que se encuentra trabajando de manera continua para corregir una avería que limita el servicio de agua potable en el sector Las Praderas, del Distrito Nacional, producto de las fuertes lluvias registradas recientemente por una activa onda tropical.

La institución explicó que, como consecuencia de las precipitaciones, resultó averiado un motor esencial para el bombeo de agua hacia el tanque principal que abastece la zona, lo que ha generado interrupción en el suministro del preciado líquido.

Además, se reportó una falla en el transformador de un pozo ubicado en la calle 27 Oeste, próximo a la avenida Núñez de Cáceres, del sector producto de las lluvias.

La corporación indicó que desde el momento en que se detectó la avería, brigadas de la CAASD han estado trabajando de forma ininterrumpida con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

“Nuestro personal se encuentra trabajando de manera acelerada para solucionar esta avería. El compromiso nuestro es brindar un servicio de calidad a nuestros usuarios”, indicó la institución.

La entidad reiteró su compromiso de ofrecer un servicio eficiente y de calidad a toda la población, al tiempo que agradeció la comprensión de los residentes del sector ante los inconvenientes causados por esta situación.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a hacer un uso racional del agua potable durante este proceso de restablecimiento del servicio.