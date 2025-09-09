Cae el Gobierno de Nepal por las protestas de la generación

RT

Nepal se vio sacudido por el fuerte descontento de representantes de la generación Z. Los ministros del país fueron evacuados el martes desde su residencia en la localidad de Bhainsepati, ciudad de Lalitpur, en medio de las protestas que estallaron en el país tras el bloqueo de redes sociales. Se está brindando seguridad a funcionarios de alto rango en cuarteles militares.

En el primer día de intensas protestas, al menos 19 personas murieron y alrededor de 500 resultaron heridas en enfrentamientos con la Policía en los alrededores del Parlamento Federal y otros lugares de Katmandú.

El primer ministro de Nepal, dimitió en medio de los disturbios.

Un video publicado por medios locales, muestra al ex primer ministro de Nepal Sher Bahadur Deuba sentado en el césped después de ser rescatado por las autoridades. En las imágenes se puede ver al político nepalí con la cara sangrando debido a los violentos ataques que sufrió más temprano por parte de un grupo de manifestantes en su casa.